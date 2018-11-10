Antalya Alanya'da Türkçe Masaya Yatırıldı

Türkiye
Dil ve Edebiyat
Derneği tarafından gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 4'üncüsü Antalya
'nın Alanya
ilçesinde düzenlendi. Türkçe'nin doğru kullanımı ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin her yıl gerçekleştirdiği İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 4'üncüsü İncekum'daki bir otelde yapıldı. Toplantıya Ak Parti
Antalya milletvekilleri Mustafa Köse
ve Kemal Çelik
, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu
, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem
Taş, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Basın İlan Kontrol Hizmetler Müdürü İbrahim Delibaş katıldı. Toplantıda ilk olarak Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin amaçlarını ve faaliyetlerini anlatan slayt gösterisi sunuldu.
'DİLİMİZE GEREKEN ÖNEMİ VERMİYORUZ'
Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem
, Türkçenin yabancı sözcüklerle katledildiğini söyledi. Erdem, "Günümüzde maalesef dilimize gereken önemi vermiyoruz, hak ettiği hassasiyeti göstermiyoruz. 'Tanıtım' yerine 'lansman' kullanmanın, toplantıyı yöneten kişiye 'moderatör' denilmesini anlamıyorum. Toplu konutlara 'life' demenin hastanelere 'hospital' demenin gerekçesini birisi söyleyebilir mi? Sadece özentiyle dilimizi kirletmeye kimin hakkı var" dedi.
'ABOUBAKAR DEĞİL EBUBEKİR'
Dilin kültürün oluşmasında büyük rol oynadığını anlatan Erdem, "Beraberliğimize göz dikenlerin planlı programlı çalışmaları bunlar. Bu yozlaşma bize çığ gibi zarar vermeye devam ediyor. Bugün bilerek ya da bilmeyerek yabancı kelimeleri Türkçe gibi kullanmaktan Türkçe kelimeleri de yabancı gibi yazmaktan seslendirmekten çekinmiyoruz. Bir bozamadığımız özel isimlerimiz vardı. Ebubekir'i 'Aboubakar' diye seslendirdik. Dilimizi kaybederken kavrayışımızı ve bizi millet yapan ruhumuzu kaybediyoruz. Peyami Safa
'nın dediği gibi dilini kaybeden millet her şeyini kaybetmiştir. Dilini geliştirip, zenginleştiremeyen milletler milli kültür oluşturamaz ve oluşmuş kültürü koruyamazlar. Dilimizin yeteri kadar bilinmemesi ve gücünün farkında olunmamasından kaynaklanan bir durum bu. Türkçe 5 bin yıllık geçmişe sahiptir" diye konuştu.
'DİL, MİLLİ ŞUURU BESLER'
Başkan Ekrem Erdem'in konuşmasının ardından kürsüye davet edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şöyle dedi:
"Dil milleti ayakta tutar. Milli şuuru besleyen çok önemli bir husustur. Milletin varlığı dilin varlığı ile mümkündür. Dilimizin yabancı kelimelerle istila altında olduğunu ifade ediyoruz. Bir ülkeyi bölmek istiyorsanız bunun en iyi yolu onu manevi değerlerinden, dilinden uzaklaştırmaktır. Bu çağın olmazsa olmazı internet ve buna bağlı olarak kullanımı hızla artan sosyal medyanın kendine has dili. Ne yazık ki gençlerimiz ve çocuklarımız bilişim dili olarak kabul edilen bir dili öğreniyor. 'Q' klavyeden vazgeçmiyor. Türkçemizin yaşadığı bu tahribat engellenemez boyuta ulaşıyor. Türklerin bilinen ilk alfabesi Göktürkler tarafından yazılmış ve Orhun Anıtları'nda yer alıyor. Biz de oraya gitmiştik. Bu anıtlar Türkçemizin derinliğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Kelime haznemiz çok. Bizim yabancı kelimelere hiç ihtiyacımız yok."
YABANCI TABELAYA YÜKSEK BEDEL
Antalya'nın turizm kenti olması dolayısıyla esnafın yabancıların ilgisini çekmek için yabancı tabela kullandığını belirten Menderes Türel, "Antalya'nın yaz nüfusu 5 milyon. Bunun önemli bir kısmı yabancı. Esnaf onların ilgisini çekecek şekilde yabancı tabela isimler kullanıyor. Turizm şehrinde buna 'hayır' diyemeyiz ama bunun bir yasal mevzuata dayandırılması suretiyle misli misli reklam tabela bedeli alabiliriz. Yasaklamak yerine caydırıcı hale getirebiliriz. Özellikle şirket tescillerinde isim büyük önem taşıyor. Yabancı isimlerin tescili halinde farklı bir tarife uygulanmalı. Dilimizin dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak hepimizin görevi" dedi.
Konuşmaların ardından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem "Bizimki Türkçe Sevdası" isimli kitabını protokol üyelerine hediye etti ve katılımcılar ile toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
Edebiyat,Türkiye,Alanya,Antalya
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:24