ANTALYA Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyede

Alanya
'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli adliyedeAntalya
'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
AlanyaCumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçu kapsamında Antalya İlJandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Alanya'da uyuşturucu sattığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. A.O. ve E.Ç. liderliğinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 14 şüpheli takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 16 Haziran'da yapılan operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı. Operasyon kapsamında 22 kişiye ise 'uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı.
Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü operasyon günü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 3 gram metamfetamin maddesi; diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İşlemleri süren 10 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli ise aranıyor.