Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ANTALYA Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralıAntalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi.

16.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:44
Alanya 'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Alanya'nın Kızlar Pınarı Mahallesi Asri Mezarlık Caddesi'nde zincirleme kaza meydana geldi. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu iddia edilen bir araç, kırmızı ışıkta bekleyen07 UZ 066 plakalı araca, ardından 07 ACT 348 plakalı araca, sonra da 07 NZS 07 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar polis ekipleri tarafından çekildi. ANTALYA Alanya’da zincirleme kaza: 1’i ağır, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Almanya’da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haberler
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Alanya'da zincirleme kaza: 1'i ağır, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:09: Çanakkale'de, av yasağı sonrası balık fiyatları aynı - Haber 18:09: Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut: "Bugüne kadar 798 hükümlünün dosyası incelendi" - Haber 18:08: Vahit Bingöl: "Özal'ı unutmayacağız" - Haber 18:08: İngiltere'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 729'a ulaştı - Haber 18:08: Tarihi Siverek sokakları restore edilecek - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin