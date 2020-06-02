ANTALYA Alanya'daki 2 otele Güvenli Turizm Sertifikası

Alanya'daki 2 otele Güvenli Turizm SertifikasıKÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın otellerde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için düzenlediği 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın ikincisi, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 otele verildi.

02.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:45
Alanya'daki 2 otele Güvenli Turizm Sertifikası
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın otellerde koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için düzenlediği 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın ikincisi, Antalya'nın Alanya ilçesindeki 2 otele verildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde Antalya'daki otellerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı kriterler ve 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' doğrultusunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarını yerine getirmeye yönelik hazırlıklar devam ediyor. Daha önce 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' olarak açıklanan, son şekliyle 'Güvenlik Turizm Sertifikası' olarak adlandırılan kurallar dizisinin yerine getirileceği otellerin denetimlerini Türk Standartları Enstitüsü (TSE) gerçekleştiriyor.
Yeni dönemde 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile hizmet verebilecek otellerden TSE'ye başvurular yapılıyor. Başvurular kapsamında değerlendirilen Alanya Goldcity ve Gold Island otelleri Türkiye'de ikinci, ilçede ise ilk sertifika verilen tesis oldu. Otelde incelemelerde bulunan TSE denetmenleri, bakanlık tarafından belirlenen 160 incelemeyi tamamladı. Belirlenen kriterlere göre TSE yetkilisi uzman Ahmet Eryurt ve ekibi tarafından otel girişi, resepsiyon, odalar, mutfak, havuz ve restoran gibi bölümlerin tüm sosyal mesafe, hijyen ve koronavirüs tedbirlerini incelendi. İnceleme sonunda ise otellere sertifika verildi.
ALANYA'DA İLK
Denetlemeler hakkında gazetecilere bilgi veren otellerin Genel Müdürü Özkan Ünal, "Bugün milli kuruluşumuz olan TSE'den güvenli otel sertifikasyonunu başarıyla geçirmiş bulunmaktayız. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk Standartları Enstitüsü'nün sadece bu alanda değil birçok alanda turizm sektörüne desteği olduğunu biliyoruz. Bildiğim kadarıyla Alanya'daki ilk oteller olduk. Bundan dolayı da sevinçliyiz. Misafirlerimizden gelen yüksek hijyen standardını ve güvenliğini bu sertifikasyonla sağlamış bulunmaktayız. Umut ediyoruz bundan sonraki süreçte misafirlerimiz için kapılarımızı açacağız. Onlara güvenli ve hijyenik güzel bir tatil geçirmelerini sağlayacağız" dedi. ANTALYA Alanya’daki 2 otele Güvenli Turizm Sertifikası

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Alanya, Güncel, Haber

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