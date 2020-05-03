Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma (2)'KARA BÜYÜ OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM'Alanya'da 4 kaplumbağanın başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmesi, 4'ünün de aynı şekilde yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği...

03.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:08
Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma (2)
'KARA BÜYÜ OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM'
Alanya'da 4 kaplumbağanın başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmesi, 4'ünün de aynı şekilde yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilk incelemede etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığını belirledi. Mezarlığın karşısında bulunan otelin görevlileri daha önce de orada görünen ve şüphelendikleri bir kişiyi cep telefonuyla kaydederek, olayla ilgili olabileceğini belirterek polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Z. (42) olduğu belirlenen şüpheliyi Pelitlik Caddesi'nde yaya halde yakaladı. Gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen erkek şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, gezmek için dışarı çıktığını ve mezarlığa uğradığını söylediği belirtilirken, "Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için taşla ezerek öldürdüm" dediği öğrenildi. BİR YARALI KAPLUMBAĞA DAHA BULUNDU
Bugün mezarlıkta yapılan incelemede bir yaralı kaplumbağa daha bulunurken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Veteriner hekim Osman ve Pınar Aydın tarafından alınan kaplumbağayı tedaviye alındı. Veteriner hekim Osman Aydın, "Damlataş Mezarlığı'nda besleme yaparken, bulduğumuz kaplumbağalardan yaşayan 4'ünün tedavisine başladık. Öncelikle antiseptikli solüsyonlar ile yara temizliği yaptık daha sonra doku onarımının hızlandırması amacı ile ozon terapi uyguladık ve kırılan kabukları özel bir materyal ile birleştirerek yapışmasını sağladık. Genç olan iki kaplumbağanın durumu şu an için daha iyi ancak büyük olan kaplumbağaların çok fazla darbe alıp kabukları birleştirilmeyeceği kadar parçalandığı ve bu parçaların iç organlara zarar verdiği için durumları ciddiyetini koruyor" diye konuştu.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Diğer yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 'Hayvanlara kötü muamele' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"02.05.2020 günü saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Damlataş Mezarlığı içerisinde bulunan kaplumbağalara kabuklarının kırılması suretiyle zarar verilmiş, Veteriner Tedavi Merkezi tarafından 5 yaralı kaplumbağanın tedavisi yapılması için veteriner kliniğine götürülmüş, ayrıca 2 kaplumbağanın da öldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerince izlenen kamera görüntüleri sonucu olayı gerçekleştiren şahısın B.Z. olduğu tespit edilmiş, şahıs Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede, gezmek için dışarı çıktığını, sonrasında mezarlığa uğradığını, mezarlıkta gezen kaplumbağaları gördüğünü, kaplumbağaların siğil yaptığını ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığını ve bu gerekçeyle öldürdüğünü beyan etmiş, günün nöbetçi cumhuriyet savcısı ile görüşülerek gerekli işleme başlanılmıştır. Ayrıca şahsa 'sokağa çıkma yasağını ihlal' etmesinden dolayı 3150 TL idari para cezası uygulanmıştır." ANTALYA Alanya’daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››ANTALYA Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:54: Antalya'da 3. katın penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haber 18:50: Malatya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin