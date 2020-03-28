Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı

Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldıAntalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.

28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:00
Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısı sonrası sokaklar büyük orada boşaldı.
Alanya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısının dikkate alınmasıyla sokakların boşluğu göze çarptı. Evde kal çağrılarından önce vatandaşlar fotoğraf çektirmek şehir merkezinde bulunan Hükümet Meydanı'nda bulunan lale bahçelerini boş bırakmazken, koronavirüs önlemlerinden sonra bu noktalardaki boşluk dikkati çekti. Park ve oturma yerlerinde olduğu gibi lale bahçesinde de koronavirüs kapsamında önlem alınarak şeritlerle kapatıldı. Yaklaşık 1 ay önce çekilen görüntülerde insanların oluşturduğu kalabalık objektiflere yansırken, şimdiki görüntülerde ise meydanda kimse bulunmadığı görüldü.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANTALYA Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Alanya evde kaldı, cadde ve sokaklar boşaldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı
Yozgat’ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu Haberler
Yozgat'ta bir köyde koronavirüs karantinası! Giriş-çıkışlar durduruldu
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu Haberler
Korona dolandırıcılığı! Haplarda resmi kullanılan doktor şikayetçi oldu
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik Haberler
Rusya duyurdu: Koronavirüsü tedavi edecek ilacı geliştirdik
’Samsun’da süper bulaştırıcı var’ haberlerine Valilik’ten yalanlama Haberler
"Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine Valilik'ten yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

17:20: Tabiat parkı ziyaretçilere kapatıldı - Haber 17:20: Kırklareli'nin giriş çıkışlarında Korona virüs denetimi - Haber 17:20: DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Haber 17:19: Piknikçiler göl kenarına akın etti - Haber 17:19: ÜSKÜDAR'DA TEZGAHINA EL KONULAN SİMİTÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU - Haber 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber 14:10: Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama - Haber