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ANTALYA ALANYA Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor

Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor Antalya'nın Alanya ilçesinde hizmet veren bir oto yıkama işletmesi, koronavirüs tedbirlerinin ardından dezenfekte ürünlerini fahiş fiyatla satış yapanlara tepki göstermek ve halka hizmet vermek için tüm araçları...

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:57
Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor Antalya 'nın Alanya ilçesinde hizmet veren bir oto yıkama işletmesi, koronavirüs tedbirlerinin ardından dezenfekte ürünlerini fahiş fiyatla satış yapanlara tepki göstermek ve halka hizmet vermek için tüm araçları ücretsiz dezenfekte etme uygulaması başlattı.
İlçenin Cikcilli Mahallesi'nde 1,5 yıldır hizmet veren bir oto kuaförünün sahibi 37 yaşındaki Veli Boz, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından dezenfekte ürünlerinin satış fiyatlarındaki fahiş artışları protesto etmek ve vatandaşa koronavirüs günlerinde yardım etmek amacıyla işletmesinde dezenfektasyon işlemlerini ücretsiz yapmaya başladı. İlçede bir dezenfekte şirketi olan biyolog ve iş güvenliği uzmanı Kenan Özsoy ile anlaşan Veli Boz, maliyetine aldığı dezenfekte maddeleriyle gelen tüm vatandaşa ücretsiz olarak araçlarını mikroplara ve virüslere karşı temizliyor. KORONA GİDENE KADAR DEVAM Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın mücadele kapsamında açıkladığı malzemelerle dezenfekte işlemini gerçekleştirdiklerini ve yoğun ilgiyle karşılaştıklarını belirten işletme sahibi Veli Boz, "Koronavirüs nedeniyle fiyatların fahiş oranda arttığını gördüm. Araç başına 250- 300 lira alıyorlar. Aslında işin özüne baktığımız zaman durum böyle değil. Yani fiyatlar bu kadar yüksek değil. Kenan Bey ile biz bu konuyu bir araştırdık, araba başı maliyetlerin çok düşük olduğunu, 4 lira gibi bir fiyata geldiğini gördük. Müşterilerimizin sağlığı için böyle bir hareket başlattık. Umarım iyi olmuştur. Benim ve Kenan Beyin desteğiyle, Türkiye olarak bu koronavirüs salgınını atlatana dek devam etmeyi düşünüyorum. Virüsün yayılmaması için lütfen evde kalın" dedi. İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI DEĞİL Oto kuaförüne dezenfekte işlemi için gerekli malzemeleri temin eden Kenan Özsoy ise işi gereği dezenfektasyon işlemini sıkça yaptıklarını söyledi. Özsoy, "Veli kardeşimizle işbirliği içerisinde vatandaşlarımıza bir hizmet sunduk, fırsatçılık yapmadan. Genel ve araç dezenfeksiyonda afaki rakamlar isteyen firmalar var. Onlar gibi yapmadan bununla ilgili bir istişare yapıp, şu bulunduğumuz ortamda halkımıza hizmet olması adına araç yıkamanın yanında dezenfeksiyonu, kardeşimle birleşip, ücretsiz şekilde halkımıza sunuyoruz. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim kullandığımız ürünler, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler. Genelde ULV dediğimiz ULV cihazıyla sisleme şeklinde uygulanan yöntemler. Herhangi bir halk sağlığına, insan sağlığına zararı olmayan ürünler. Yaptığımız yerin en azından bir yarım saat kapalı kalması yeterli oluyor" diye konuştu.
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ANTALYA ALANYA Fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Antalya, Alanya, Güncel

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Alanya'da fahiş fiyatlara kızan yıkamacı, otomobilleri ücretsiz dezenfekte ediyor

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