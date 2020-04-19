Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA ALANYA Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor

Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor Koronavirüs salgını sonrası insanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmak için tropik meyvelere ve portakala yöneliyor.

19.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 09:30
Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor Koronavirüs salgını sonrası insanlar bağışıklık sistemini güçlü tutmak için tropik meyvelere ve portakala yöneliyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen ve özellikle C vitamini deposu portakalla bağışıklık sistemini sağlam tutan Malta eriği yoğun talep görüyor. Üretiminin aksamadan devam ettiğini belirten Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, "Üretimimizde hiçbir sıkıntı yok" dedi. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından üretim ve ihracat da etkilendi. Birçok meyve ve sebzenin ihracatı geçici süreyle durdurularak iç piyasaya sürüldü. Vatandaşlar salgının yayılmasıyla bağışıklığı güçlendiren, direnci arttıran tropik meyvelere ve C vitamini deposu portakala yöneldi. Tropik meyve deposu Alanya ilçesinde de üretim bu noktada aralıksız sürüyor. Sadece Alanya'da ve Mersin'in Tarsus ilçesinde yetişen ancak şu an sadece Alanya'da bulunan coğrafi işaretli ürünü 'muşmula' ve 'yeni dünya' olarak da bilinen Malta eriği de yoğun talep görüyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren Malta eriği, Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretilerek, tüm Türkiye'ye dağıtılıyor.
'BU YIL ÜRETİMDE HİÇBİR SIKINTI YOK'
Alanya Hal Komisyoncuları Derneği tropik meyvelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Hilmi Sevilgen, koronavirüs salgını sonrası kendilerine sık sık üretimde bir sıkıntı olup olmadığının sorulduğunu ancak üretimde herhangi bir aksama olmadığını söyledi. Sevilgen, "Allah'ın izniyle şu an ekilmiş ürünler temmuz ayına kadar en küçük bir sıkıntı olmadan devam edecek. Zaten devletimizin de aldığı karara göre tarım, hayvancılıkla uğraşanların, çiftçilerin sokağa çıkma yasağının olduğu zaman dikkatli bir şekilde çalışmalarına müsaade ediliyor. Bizim temmuz ayından sonra ekim ayına kadarki üretim için de ekimlerimiz yeni yeni başladı. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı yok. Çiftçilerimiz açısından geçen iki hafta koronavirüs nedeniyle satışlarda fiyatlar epey düşmüştü. Bu çiftçilere biraz zarar ama tüketicilerin şu an birçoğu çalışmıyor. İşten çıkarılanlar var. Fiyatların düşmesi bir yandan çiftçilerimizi üzerken bir yandan da zor durumda olan tüketici kesimini sevindirdi. Yalnız geçen hafta sonu itibariyle fiyatlarda canlanmalar var. Üreticilerin de yüzü gülmeye başladı. Geçen hafta 1 lira olan ürünlerimiz 1,5 liraya, 1,5 lira olan ürünlerimiz 2 liraya çıktı" dedi.
'HEM ÇİFTÇİ HEM TÜKETİCİLER AÇISINDAN OLUMLU BİR HASAT'
Koronavirüs salgını nedeniyle insanların kendilerine daha fazla bakmaya başladığını ve kendilerini dinç tutmak için C vitamini deposu portakala ve tropik meyvelere yöneldiklerini aktaran Sevilgen, bu meyvelerin fiyatlarıyla ilgili de bilgi verdi. Sevilgen, "Portakalın kilosu şu an 2-3 lira arasında satışı başladı. Bizim tropik ve coğrafi işaretli ürünlerimizden Malta eriği bağışıklık sistemini tamamen güçlendiriyor. Şu dönemde tam hasadı başladı. Hem çiftçi hem tüketiciler açısından gayet olumlu bir hasat. Ürünler düzgün, olgunlaştığında toplattırıyoruz. Üretim ve hal kısmında herhangi bir sıkıntımız yok" diye konuştu. TÜRKİYE'YE YETECEK ÜRETİM VAR
Sevilgen, Malta eriğinin şu anda sadece Alanya'da üretildiğini belirtirken, haldeki ve tezgahtaki fiyatı hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Şu an halden çıkışı 4-6 lira arasında çünkü 3 çeşit boy yapıyoruz. Tezgahlarda da 6-8 lira arasında satışı gerçekleşiyor. Malta eriği şu an Türkiye'de sadece Alanya'da üretiliyor. Zaten bir tek Alanya'da ve Tarsus tarafında üretimimiz var. Alanya'da günlük 50-100 ton arasında üretim var. Bu da günlük herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'nin her noktasına ulaşımı sağlanıyor." ANTALYA ALANYA Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Alanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan’da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren’in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
Ebru Şallı’yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA ALANYA Malta eriği, üreticinin yüzünü güldürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:30: Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Haber 10:29: İş adamlarından Vefa Sosyal Destek Grubuna moral ziyareti - Haber 10:29: Yağlıdere Belediyesi'nden esnaflara yakıt ve kira yardımı - Haber 10:28: BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ YASAĞIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE BOŞ KALDI - Haber 10:28: Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber 09:00: Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı - Magazin 08:53: Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı - Spor 21:22: Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi - Haber 19:59: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi - Haber