Antalya Alanya Şehidini Uğurladı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder (22), Antalya
'nın Alanya
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak
sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde cuma gece atış yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit olan 7 asker arasında yer alan Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi, bu sabah Van
'da düzenlenen resmi törenin ardından havayoluyla Antalya Gazipaşa
'ya getirildi. Resmi törenle karşılanan Önder'in naaşı, daha sonra karayoluyla ailesinin yaşadığı Alanya'ya getirildi. Şehidin Alanya'daki ilk durağı Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evi oldu. Burada 'helallik' alınmasının ardından şehidin naaşı, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Alanya Mezarlığı'ndaki Asri Mezarlık Camii'ne getirildi.
'UZUN BOYLU YUSUFUM'
İkindi namazının ardından şehit için mezarlık yanındaki alanda cenaze töreni kılındı. Cenaze törenine, Alanyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Antalya milletvekilleri, şehidin babası Sunay Önder ile dedesi Yusuf Önder, ailenin yakınları, çok sayıda asker ve polis ile vatandaş katıldı. Şehidin annesi Sevcan Önder ile ablası Selma
Önder, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 'Uzun boylu Yusufum' diye oğlunun tabutunun yanındaki fotoğrafı kucaklayan anne Sevcan Önder'i, kadın askerler teselli etmeye çalıştı.
TERHİSİNE 4 AY VARDI
Antalya Müftüsü Osman Artan
'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından yüzlerce kişinin omuzlarında taşınan şehidin naaşı, aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Terhis olmasına 4 ay kalan Topçu Er Yusuf Önder, bekardı.
Alanya,Antalya
12 Kasım 2018 Pazartesi 20:56