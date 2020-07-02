ANTALYA Albino piton yavrusu

Albino piton yavrusuBinlerce balık ve sürüngenin bulunduğu Antalya Akvaryum'da dünyaya gelen 50 piton yavrusundan 'Albino Burma Piton' yavrusu, meraklılarının seyrine çıktı.

02.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:59
Albino piton yavrusu
Binlerce balık ve sürüngenin bulunduğu Antalya Akvaryum'da dünyaya gelen 50 piton yavrusundan 'Albino Burma Piton' yavrusu, meraklılarının seyrine çıktı. Boyu henüz 35 santimetre olan albino burma piton yavrusu, hareketliliğiyle dikkati çekiyor.
Antalya Akvaryum bünyesindeki WildPark, yeni normal hayat ile birlikte kapılarını misafirlerine açtı. Koronavirüs salgınıyla birlikte ziyaretçiye kapanan Wildpark'ta bulunan 100'ün üzerinde sürüngen, camdan teraryumlarda yaşamlarını sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanından getirilen tropik canlıların yaşadığı merkezde geçen aylarda doğum yapan dişi burma piton, 50 yavru dünyaya getirdi.
Yavrular arasında yer alan albino piton, merkezin maskotu oldu. Yavrunun boyunun 35 santimetre olduğunu söyleyen sorumlu veteriner hekim Kadir Yatan, babasının boyunun 6 metre, ağırlığının ise 120 kilogram olduğunu kaydetti. Albino yavruyu diğerlerinden ayıran özelliğin kanındaki bir hücre olduğunu aktaran Yatan, "Albino canlıların rengi, kandaki bir hücreden dolayı daha beyazdır. Bu yavrunun anne ve babasını 6 yıl önce Almanya'dan getirmiştik. Geldiklerinde bu yavru boylarındaydılar. Bu tür pitonları diğer tür yılanlardan ayıran en önemli özelliği koku ve his duyularının oldukça gelişmiş olması. Burun ve çene altındaki sensörleri onları ayrıcalıklı kılar" diye konuştu. ANTALYA Albino piton yavrusu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber
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