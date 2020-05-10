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ANTALYA Alev alan pres makinesi yandı

Alev alan pres makinesi yandıANTALYA'da geri dönüşümde kullanılan pres makinesi, bilinmeyen nedenle yandı.

10.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:55
Alev alan pres makinesi yandı
ANTALYA'da geri dönüşümde kullanılan pres makinesi, bilinmeyen nedenle yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşil Sanayi Sitesi 5070 Sokak üzerindeki Denizler Deniz Katı Atık Metal Sanayi adlı işyerinde meydana geldi. Bilinmeyen nedenle alev alan pres makinesini söndürülemeyen işçiler itfaiyeden yardım istendi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
İşyeri sahibi Şahin Deniz, yangının birden başladığını belirterek, çıkış nedeniyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasını izleyen Deniz, maddi kaybının büyük olduğunu belirtti. ANTALYA Alev alan pres makinesi yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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