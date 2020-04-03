Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ANTALYA Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar ettiANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan...

03.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:37
Almanya 'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan İran uyruklu Maryam Parandvar (35), iddiaya göre Almanya'ya çalışmaya giden sevgilisinin koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönememesi nedeniyle 4'ncü kattaki evinin balkonundan atlayarak, intihar etti.
Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir sitede oturan İranlı Maryam Parandvar, 4'üncü kattaki evinin balkonundan atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Parandvar'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Parandvar'ın cansız bedeni, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.
Yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öğrenilen Maryam Parandvar'ın komşuları, İran uyruklu sevgilisinin bir ay önce Almanya'ya çalışmaya gittiği, koronavirüs tedbirleri nedeniyle geri dönemediği için genç kadının intihar ettiğini iddia etti. ANTALYA Almanya’daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Alanya, İran, Güncel

Haberin Videosu :

ANTALYA Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››ANTALYA Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı Haberler
Sözleşmeli öğretmenlerin beklediği haber geldi! Atama listesi ve takvim yayımlandı
Erdoğan’ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar bağış toplandığı belli oldu
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı Haberler
İBB görevli göndermedi, koronavirüsten ölen kişi böyle taşındı
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı Haberler
Yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor? Haberler
Çok konuşulan iddiaya canlı yayında yanıt: İhtiyacımız olan malzemeler yurt dışına mı gönderiliyor?
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS’nin müfredatı belli oldu Haberler
Yüz binlerce öğrencinin gireceği LGS'nin müfredatı belli oldu
’Nano teknoloji’ maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu Haberler
"Nano teknoloji" maskeler yıkanarak temizlenir mi? Konunun uzmanı konuştu
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti Haberler
Üç çocuk annesi hemşire, koronavirüse karşı verdiği savaşı kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı - Haber 18:32: Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Cumhurbaşkanlığı makamı Türk milleti ve devletini temsil eder" - Haber 18:32: "El. Venizelos" isimli kruvaziyerin Pire Limanı'ndaki bekleyişi devam ediyor - Haber 18:31: BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ - Haber 18:30: LGS kılavuzu yayımlandı - Haber 18:20: MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı - Haber 17:49: Bin liralık yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı - Haber 17:44: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yardım eleştirilerine yanıt: Vatandaşımızın ihtiyacı olanı yurt dışına göndermiyoruz - Haber 17:40: Liselere Geçiş Sistemi kılavuzu yayımlandı! Öğrenciler 1. dönem müfredatından sorumlu olacak - Haber 17:36: "Nano teknoloji" diye satılan maskelerdeki tehlikeyi sektör temsilcisi açıkladı: Yıkayarak sterilize etmek imkansız - Haber 11:51: Koronavirüsle savaşan 3 çocuk annesi hemşire hayatını kaybetti - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber