ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli

Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeliANTALYA'da 2 yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık'ın (19) sol gözü, görme yetisini kaybetti.

12.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 12.05.2020 09:13
Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli
ANTALYA'da 2 yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık'ın (19) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık, Almanya'dan gelecek yüzde 99 uyumlu ilik için koronavirüs sürecinin sona ermesini bekliyor.
Alanya Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla Yanık'a, Şubat 2018'de yüksek ateş ve ağrı şikayetleriyle gittiği devlet hastanesinde lösemi teşhisi kondu. Yağmur Damla Yanık, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 11 ay süren tedaviyle iyileşen Yanık, ardından Alanya'daki ailesinin yanına döndü.
SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Hastalığı yenmesine rağmen Aralık 2018'de sol gözünden enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Sol gözünde yaşanan enfeksiyonu yenebilmesi için vücut direncinin yüksek olması gereken Yanık, doktorların tavsiyesiyle lösemi ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Yağmur, tüm mücadeleye rağmen sol gözünü kaybetti. Genç kızın çıkarılan gözünün yeri, kalçadan alınan dokuyla estetik olarak dolduruldu.
Yağmur Damla Yanık, ilaçları kullanmayı bıraktığı için lösemi hastalığı tekrar ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden tedaviye başlayan Yanık'a, doktorlar tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Doktorlar, Yağmur Damla Yanık'ın ablası Seher Ceren'in yüzde 70 uyumlu iliğini alarak dondurdu.
ALMANYA'DAN GELECEK DONÖRE VİRÜS TESTİ YAPILACAK
Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı taramada Almanya'da Yağmur Damla Yanık için yüzde 99 uyumlu donör bulunurken, bu sırada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Salgından dolayı Almanya'dan gelecek donöre virüs incelemesi yapılacak ve testlerin negatif çıkması durumunda ilik hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek. Getirilen ilik genç kıza nakledilecek. Bir aksilik çıkması durumunda ise ablası Seher Ceren'in dondurulan iliği nakledilecek.
VİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ
3 yıldır lösemi tedavisi gördüğünü ifade eden Yanık, daha önce lösemiyi yendiğini belirterek, "3 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Hastalığı atlatmıştım ama 4 ay sonra tekrar nüksetti. 6 aydır tekrar tedavi görüyorum. Nakil olmam lazım ve hazırlıklar yapılıyor. Ablamdan ilik alıp nakil olacaktım. Almanya'dan da bir donörüm var. Almanya'daki donörümle iletişime geçildi. Koronavirüs nedeniyle ilk olarak nakil iptal olmuştu, ama şu an tekrar iletişime geçildi. En kısa zamanda nakil olacağım inşallah" dedi.
'SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUM'
Tedavisinin sonuna doğru enfeksiyon kaptığını ve sol gözünü kaybettiğini belirten Yanık, "Tedavime başlandıktan 11 ay sonra enfeksiyon kaptım. Bir seçim yapmam gerekiyordu, ya hayatım ya gözüm arasında, ben de hayatımı seçtim. Sonuçta çok eksik uzvu olan insan var. Bu bir şey değil. Bu şekilde de yaşanabilir diyerek hayata 4 elle sarıldım. Savaşmaya da devam ediyorum, pes etmeye niyetim yok" diye konuştu.
AŞÇI OLMAK VE KARADENİZ TURU YAPMAK İSTİYOR
Hayalleri arasında aşçılık olduğunu kaydeden Yağmur Damla Yanık, "İyileşince okuluma devam etmek istiyorum. En çok Karadeniz'e ve dünya turuna çıkmak istiyorum. Hastalığımdan dolayı özgürlüğüm kısıtlandı. Üniversitemi de okumak istiyorum" dedi.
Gözü için protez ihtimali olduğuna dikkat çeken Yanık, "Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Hastalık kötü bir şey bunu yenebiliriz. Bana umut olan arkadaşlarım var, bende başkaları için umut olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. ANTALYA Almanya’dan ilik bekleyen Yağmur’a korona engeli

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Almanya, Güncel, Haber

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