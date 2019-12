Antalya Altın Portakal Film Festivali: Ali Özel'in yönettiği 'Bozkır' 10 dalda ödül aldı

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan'ın üstlendiği ödül töreniyle sona erdi. 29 ülkeden 66 filmin gösterimi yapılan festivalde, Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", 10 dalda ödül alarak gecenin en dikkat çeken yapımı oldu.2019 Altın Portakal Film Festivali'nde kim hangi ödülün sahibi oldu? İşte ödül listesi:En İyi Film ödülü "Bozkır"a verildi.En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü "Bozkır" filmindeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e verildi.En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'nın oldu.En İyi Müzik Ödülü'nü yine aynı filmden Hüseyin Özel aldı.En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi.En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi ise "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel oldu.Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi.Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.En İyi Kadın ve Erkek oyuncu ödülüEn İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü vs." filmindeki rolüyle Selen Uçer'e verildi.En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak paylaştı.İzleyici Ödülü "Bilmemek" filmine gittiİzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.