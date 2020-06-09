ANTALYA Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi

Amatör balıkçılara yunus balığı sürpriziANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında ava çıkan amatör balıkçılar yunus balığı sürpriziyle karşılaştı.

09.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:23
Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi
ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında ava çıkan amatör balıkçılar yunus balığı sürpriziyle karşılaştı. 2 yunus, balıkçıların bulunduğu teknenin önünde çeşitli hareketlerle şov yaptı.
Amatör balıkçı Vedat Kaya, geçen pazar günü arkadaşlarıyla balık avına çıktıkları tekneyle Kemer ilçesi Phaselis Antik Kenti açıklarında ilerlerken, denizde 2 yunus balığı fark etti. Yunuslardan biri balıkçıları görünce deniz üzerinde çeşitli hareketlerle şov yaptı. Amatör balıkçı Vedat Kaya da yunusun şovunu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Vedat Kaya, zaman zaman balık avlamaya çıktıklarını, daha önce de yunus gördüklerini ancak ilk defa böyle bir şovla karşılaştıklarını söyledi. Vedat Kaya, "Yunus balıklarının şovu çok hoşumuza gitti. Hatıra olması açısından da cep telefonuyla görüntülerini çektik" dedi. ANTALYA Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Vedat Kaya, Kemer, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››ANTALYA Amatör balıkçılara yunus balığı sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:18: Dünyada eşi bulunmayan Hitit kılıcı İstanbul'da görücüye çıkıyor - Haber 19:18: Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Temmuz'a kadar uzatıldı - Haber 19:18: İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem - Haber 19:18: Elazığ'da etkisiz hale getirilen terörist Turuncu Liste'den çıktı (2) - Haber 19:17: Son dakika haberi! Muhsin Yazıcıoğlu Müzesi ağustosta açılacak - Haber 19:16: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor - Haber 19:02: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur - Haber 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler