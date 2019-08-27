Haberler» Güncel» Haber

Antalya anadolu ateşi turistleri coşturdu

Anadolu Ateşi turistleri coşturduAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu.

27.08.2019 13:55
Antalya anadolu ateşi turistleri coşturdu
Anadolu Ateşi turistleri coşturdu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu.
Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde gösteri yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 turist, amfi tiyatrodaki merdiven boşluklarını bile doldururken, Anadolu Ateşi 1 saat sahnede kaldı. Turistler Anadolu Ateşi'nin Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan ve Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarını ilgiyle izledi.
Antalya anadolu ateşi turistleri coşturdu

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:43   Şile sahilindeki yakıtın sırrı çözüldü
14:42   İki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
14:42   AvivaSA, 20 milyar TL'yi aşan ilk şirket oldu
14:40   Dha yurt bülteni - 11
14:40   Başkan Çınar, Cevatpaşa mahallesi'nde ki caminin temel atma törenine katıldı
14:40   Slovenya AB'nin genişlemesini destekliyor
14:38   Aksaray'da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı