ANTALYA Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı

Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde anneleri yemek almaya gittiği sırada çalışır halde bıraktıkları araca binerek, 2 erkek çocuğunu kaçırmaya çalışan Burak Ç., yakındaki apartmanda dairesinin balkonunda oturan bir kişinin durumu fark edip uyarması üzerine yakalandı. Akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden ancak yapılan kontrolde akıl sağlığının yerinde olduğu tespit edilen Burak Ç. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Eğri Köprü Caddesi'nde meydana geldi. N.D. ve E.B., çocukları E.C.D. (10) ve M.C.B.'nin (12) yemek istemesi üzerine bir pizzacıda durdu. Aracı yol kenarına park eden kadınlar, çalışır halde bıraktı. Bir süre sonra yoldan geçen bir erkek şüpheli içinde 2 çocuğun bulunduğu otomobile binerek kaçırmaya kalkıştı. Bu sırada evinin balkonunda olayı gören bir vatandaş durumu fark ederek, kadınlara seslendi. Vatandaşın uyarısının ardından iki anne de şüpheliye müdahale ederek araçtan çıkardı. Kısa süreli koşuşturmanın ardından şüpheli çevredekilerin yardımıyla yakalandı. Olay yerine polis ekipleri çağırılırken, kimliğinin Burak Ç. olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Olay anı çevrede bulunan iki güvenlik kamerasına da yansıdı. Şüphelinin otomobili kaçırma girişimi, annelerin şüpheliyi kovalaması, vatandaşların ve polisin gelme anı görüntülerde yer alıyor.

AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİASI

Burak Ç. polis merkezindeki ifadesinde akli dengesinin yerinde olmadığını iddia etti. Bunun üzerine Burak Ç., Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Psikiyatri Servisi'ne gönderildi. Hastaneden gelen ilk rapora göre şüphelinin akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.