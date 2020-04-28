Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andıİZMİRden koronavirüs salgını nedeniyle annesini, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi.

28.04.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 14:04
Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı
İZMİRden koronavirüs salgını nedeniyle annesini, ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında anmaya gelemeyen Hanife Kaya, Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Belediye çalışanı, mezarlığa giderek görüntülü arama ile Kaya'nın anmasına aracı oldu.
İzmir'de yaşayan Hanife Kaya, 2016 yılında kaybettiği annesi Ayşe Kaya'yı her yıl ölüm yıl dönümünde Antalya'daki mezarı başında andı. Ancak Hanife Kaya, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle seyahat yasağı getirilince Antalya'ya gelemedi. Kaya, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mezarlığı'nda yatan annesi için Konyaaltı Belediyesi'nden yardım istedi. Annesinin mezarını telefonla görüntülü görmek isteyen Hanife Kaya'nın bu istediğini belediye yerine getirdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Konyaaltı Belediyesi çalışanlarından Gül Ekici, Arapsuyu Mezarlığı'na giderek Hanife Kaya'yı görüntülü aradı. Ekici, Kaya'nın yönlendirmesi ile mezarı buldu. Annesinin mezarını gören Hanife Kaya, gözyaşlarını tutamadı. Hanife Kaya, bir süre annesi için dua etti.
BELEDİYE ÇALIŞANI DA DUYGULANDI
Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve belediye çalışanlarına bu isteğini yerine getirmesinden dolayı teşekkür etti. Hanife Kaya, 'Her yıl annemin ölüm yıl dönümünde mezarı başında ziyaret ederdim. Bu yıl koronavirüs nedeniyle gelemedim. Çok üzgündüm. Konyaaltı Belediyesi'nden telefonla annemin mezarını göstermelerini istedim. Sağ olsunlar, beni kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Yasak kalkınca ilk fırsatta annemin mezarını ziyarete geleceğim" dedi.
Konyaaltı Belediyesi çalışanı Gül Ekici, Ayşe Kaya'nın mezarını çiçek bırakarak, su döktü. Ekici, Hanife Kaya'nın bu isteğini yerine getirirken, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. ANTALYA Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı, Antalya, Hanife, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra’ya ömür boyu hapis cezası istendi Haberler
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un’a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haberler
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Haberler
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD’de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haberler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? Haberler
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime’nin sır ölümü Haberler
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Haberler
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Haberler››Güncel››ANTALYA Annesini ölüm yıl dönümünde, görüntülü aramayla andı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: İYİ Parti İl Başkanı Yılmaz'ın acı günü - Haber 14:58: Ankaralı çiftçilere 5 milyon sebze fidesi dağıtılacak - Haber 14:58: Bıçaklı saldırı düzenleyen Filistinli, İsrailli sivil tarafından yaralandı - Haber 14:58: Tarsus'ta küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haber 14:58: Mersin'de tartıştığı eniştesini ayağından vurdu - Haber 14:29: Arkadaşı nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi - Magazin 14:18: Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi - Haber 13:55: Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek - Haber 13:30: İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü - Haberler 12:33: İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? - Haberler