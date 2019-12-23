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Antalya-antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü -eve yıldırım isabet etti

Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)EVE YILDIRIM İSABET ETTİSerik'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti.

23.12.2019 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:12
'da dev dalgalar, falezleri dövdü (3)
EVE YILDIRIM İSABET ETTİ
'te etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz'a ait 2 katlı eve yıldırım isabet etti. Olay sonrası evin elektrik panosu ve tesisatı yandı. Cemal Durmaz, Serada çalışıyorduk. Bir yıldırım düştü. Bir müddet sonra işim vardı eve geldim. Böyle bir manzarayla karşılaştım. Önce elektrik dağıtım şirketini aradım ama hala bize ulaşmadı. Özel elektrikçimi çağırdım. Sistemi düzeltmeye çalışıyoruz. Evin içerisinde bir hasar var mı daha onu tespit edemedik. O sırada evde iyi ki yokmuşuz. İşimizin başındaydık dedi.
AĞAÇLAR YOLA DEVRİLDİ
Diğer yandan Belek- Kadriye turizm yolunda da çam ağaçları devrilmesi sonucu yol bir süre trafiğe kapandı. Serik Belediyesi ekiplerine verilmesi üzerine devrilen ağaçlar yoldan kaldırıldı. Polis de trafiğe kapatılan yolu tekrar ulaşıma açtı.
Antalya-antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü -eve yıldırım isabet etti

Antalya, serik, Güncel

Kaynak: DHA


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