Antalya Antalya'nın Kadın Şoför ve Vatmanları

Kaynak: DHA

Antalya'nın kadın şoför ve vatmanlarıAntalya'da kent içi ulaşımda erkek meslektaşlarıyla aynı şartlarda çalışan kadın şoför ve vatmanlar, yakın çevrelerinin 'Bu iş erkek işi yapamazsın' sözlerini dinlemeden şoförlük ve vatmanlığı meslek edindi.Şoförlük ve vatmanlık, artık kadınların da söz sahibi olduğu bir meslek haline geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye bağlı şehir içindeki toplu ulaşımda hizmet veren otobüs ve tramvaylardaki kadın sürücülerin azmi ve başarısı, hemcinslerine örnek oluyor. Kent içi ulaşımda kullanılan 550 otobüs ve 32 tramvayda, kadın sürücüler de hizmet veriyor. 10 kadın otobüs şoförlüğü yaparken 10'u da tramvaylarda görev alarak vatandaşları gidecekleri yere ulaştırıyor.KARŞI ÇIKANLARI DİNLEMEDİLER48 kilometrelik otogar-havalimanı arasında sefer yapan ve en uzun hatlar arasında gösterilen 600 numaralı otobüsle 60 kilometrelik Fatih-Expo arasında hizmet veren tramvayda, toplamda 20 kadın görev yapıyor. Kadınların ortak özelliği ise şoförlük ve vatmanlık mesleğini tercih ettiklerinde kararlarına karşı çıkan aile ve yakınları. 600 numaralı otogar-havalimanı seferinde görev alan Seyhan Çoksu (50), 1.5 yıldır mesleğini severek yapmanın gururunu yaşıyor. Turizm işçisiyken çocukluktan bu yana 'büyük araç sürme' hayali kurduğunu anlatan Çoksu, 8 yıl önce ehliyet alıp bir süre sürücü kurslarında eğitmenlik yaptığını belirtti. Eşine ve ailesine otobüs şoförü olmak istediğini söylediğinde dirençle karşılaştığını aktaran Çoksu, 'İlk başlarda eşim ve ailem istemedi. Vazgeçirmeye çalıştılar. Ancak kararlı olduğumu görüp bir şey demediler. Şimdilerde en büyük destekçim, ilk başlarda karşı çıkan eşim oldu dedi.Hasret Yemenici (31) ise 8 yıldır tramvay sürüyor. Teknik ressamlık olan mesleği yerine vatmanlığa heves etmesine babası Ümit Yemenici'nin karşı çıktığını anlatan Yemenici, 'Ehliyet alırken hevesliydim. Sonraları babamın arabasını kaçırıp sürmeye başladım. Tramvayı görünce 'Ben bunu sürerim' dedim. Babam korkup 'Saçmalama, sen bunu nasıl sürersin' diyerek vazgeçirmeye çalıştı dedi.Babasının zamanla alıştığını ve şu sıralar en büyük destekçisi olduğunu aktaran Yemenici, mesleğini duyanların çok şaşırdığını söyledi.'OLUMLU TEPKİLER GELİYOR'Üniversitede işletme okuyup mesleğini yapmak yerine baba mesleği olan şoförlüğe merak saran Emine Ünal (30), 1.5 yıldır vatmanlık yapıyor. Babası Faik Ünal'ın yıllarca şehir içi toplu ulaşımda şoförlük yaparak geçimini sağlamasına heveslendiğini ve vatmanlık yapmaya karar verdiğini belirten Ünal da yakın çevresinden olumsuz tepki verenler olduğunu söyledi. Babasının desteğini alınca bu işe başladığını anlatan Ünal, 'Babamı takip ederdim nasıl yapıyor diye. Şu anda her şey çok iyi gidiyor. Yolculardan 'Kadın sürüyor' şeklinde tepkiler alıyoruz. Genelde olumlu tepkiler geliyor yolculardan. Hafif raylı sistem olunca yayalara ve taşıtlara sorumluluğumuz olduğu için zor olsa da keyifli geçiyor dedi.Üniversite mezunu Sinem Çelik (27) de vatmanlık mesleğinde yenilerden. 1.5 yıldır tramvaylarda yolcu taşıyan Çelik'in de yakın çevresi vatmanlık kararını duyunca ilk başlarda sıcak bakmayıp vazgeçirmeye çalışmış. Baba Mehmet Çelik'in desteği sayesinde vatman olan Çelik, 'Babamın desteği büyük. Annem korktu ama o da kabullendi. Ben çok seviyordum bu işi. Herkeste 'Bu işi erkek yapar' mantığı var dedi. Zaman zaman zorluklar yaşadığını, ancak işini severek yaptığını kaydeden Sinem Çelik, 'Mesleğimi duyunca şaşıranlar oluyor. 'Aferin bu işi yapabiliyorsun' diyen de oluyor. Bazen yolcular arasındaki amcalar, teyzeler gelip kabinin kapısını tıklatıp 'Aferin' diyor. Bu anı görünce mutlu oluyorum diye konuştu. Çelik, hemcinsi orta yaşlı bir kadının kendisini görünce 'Ben bu tramvaya binmem kadın sürüyor' diyerek binmediğini de anlattı.