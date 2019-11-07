Haberler » Güncel » Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalyaspor, iki serçe için seferber olduSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe, görevlilerin kanalı kesip açmasıyla kurtarıldı.

07.11.2019 09:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:45
Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe, görevlilerin kanalı kesip açmasıyla kurtarıldı. Serçler kırmızı beyazlı ekibin kalecisi Ferhat tarafından tesisin bahçesine bırakıldı.
Antalyaspor'un Döşemaltı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde görevliler kapının duvar kenarındaki metal kanalından kuş sesi geldiğini fark etti. Kuşların ses ve çırpınışlarını bir süre dinleyen görevliler, kapının metal kanalı içinde mahsur kaldıklarını belirledi. Görevliler, dar ve sıcak alanda kuşların telef olmaması için hemen çalışma başlattı. Metal kapı kanadında matkap yardımıyla kuşların çıkabileceği kadar bir açıldı. Görevliler daha sonra bu delikten 2 serçeyi yakalayarak kurtardı. Serçeler daha sonra Antalyaspor kalecisi Ferhat tararından tesislerin bahçesine bırakıldı.
Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalyaspor, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:18   Gençler yaşlıların saç bakımı için seferber oldu
11:18   Başkentte glutensiz büfeler dönemi başlıyor
11:18   Kimsesiz çocuklara "uyku arkadaşı" örüyorlar
11:18   İstanbul'da 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
11:18   Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede öldü
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan ev hayali kuranlara müjde: 20 yıl vadeyle düşük faiz oranıyla ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
7.11.2019 11:18:46