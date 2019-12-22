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Antalya apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildi

Apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildiAntalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta oturanlar, yoğun gaz kokusu üzerine, doğal gaz bakım ve onarım ekibi çağırdı.

22.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:11
Apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildi
'nın ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta oturanlar, yoğun gaz kokusu üzerine, doğal gaz bakım ve onarım ekibi çağırdı. Yapılan kontrolde gaz kokusunun, doğal gaz boru hattındaki sızıntıdan kaynaklandığı tespit edildi. Sokağa gelen gaz vanadan kapatılırken, onarım çalışması başlatıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa'nın Güvenlik Mahallesi'ndeki 265 Sokak'ta meydana geldi. Apartman sakinleri, yoğun gaz kokusu üzerine, doğal gaz bakım ve onarım ekibi çağırdı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kaçağın, yeni yapılan doğal gaz sisteminden sızdığını değerlendiren itfaiye görevlileri, doğal gaz şirketiyle iletişime geçti. Bu sırada sokağı yaya ve araç trafiğine kapatan polis, evlerinin pencere ve balkonundan çalışmaları izleyenleri de uyardı. Tüm uyarılara rağmen bina sakinleri, içeri girmeyip, çalışmaları izlemeye devam etti. Sokakta gereken çalışmaları yapan doğal gaz bakım ve onarım ekibi, gaz kokusunun, doğal gaz boru hattındaki sızıntıdan kaynaklandığını tespit etti. Sokağa gelen gaz, vanadan kapatılırken, onarım çalışmaları başlatıldı.
Antalya apartman sakinleri gaz kokusu aldı, kaçak tespit edildi

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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