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Antalya apollon tapınağı ilgi çekiyor

Apollon Tapınağı ilgi çekiyorANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Side turizm merkezinde bulunan Apollon Tapınağı kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

13.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:48Antalya apollon tapınağı ilgi çekiyor
Apollon Tapınağı ilgi çekiyor
ANTALYA'nın ilçesinde turizm merkezinde bulunan Apollon Tapınağı kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Kış mevsiminin gelmesi ve bölgedeki birçok otelin kapanmasına rağmen Side Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı yerli ve yabancı tatilcilerle, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Açık havayı fırsat bilenler Apollon Tapınağı'nı ziyaret ederek gezdi, fotoğraf çektirdi.
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ DE SİDE'DE
Erasmus projesi kapsamında Antalya'ya gelen Estonya, Polonya, Portekiz, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler de Side'yi ziyaret ederek Apollon Tapınağı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Estonyalı öğretmenlerden Kairi Mustjatse, Side'nni olağanüstü bir yer olduğunu söyleyerek, "Burası çok etkileyici ve göz alıcı. Side'de bulunmaktan son derece mutluyum. Çok uzun süre önce edilen eserleri gördüm" dedi.

Apollon Tapınağı, Manavgat, Side, Güncel

Kaynak: DHA

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