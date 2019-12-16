Haberler » Güncel » Antalya aralık ortasında deniz keyfi - Haber

Antalya aralık ortasında deniz keyfi

Aralık ortasında deniz keyfiANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı.

16.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:30
ortasında deniz keyfi
ANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. Sahili'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.
'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.
Antalya aralık ortasında deniz keyfi

Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Antalya, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:05 Van'da 1 terörist yakalandı - Haber
19:05 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haber
19:04 Turgutlu'da haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı - Haber
19:03 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haber
19:02 Kızı öldürülen babadan suç duyurusu - Haber
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Haber
17:38 Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16.12.2019 19:06:16