Antalya aranan şüpheliler sahte kimlikle yakalandı

Aranan şüpheliler sahte kimlikle yakalandıANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonla 13 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Y.T. ve 2 ayrı suçtan aranan C.O. sahte kimlikle yakalandı. Şüphelilerin kaldığı villaya yapılan baskında saksıda ekilmiş kenevir bitkisi ele geçirildi.Alanya'da bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirtilen şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'kasten yaralama', 'hırsızlık' gibi çeşitli 13 ayrı suçtan yakalama kararı olan Y.T. olduğu tespit edildi. Kargıcak Mahallesi'nde lüks villalarda ikamet ettiği belirlenen şüpheli, evden çıkıp sokakta yürürken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 ayrı suçtan aranan C.O. da yakalandı. Her iki şüphelinin üzerinde de sahte kimlik ele geçirildi.Villada eğitimli köpekle arama yapıldı. Şüphelilerin, villanın bir odasını ve banyoyu özel düzenekle kenevir ekimine uygun hale getirdikleri ve saksıda ekilmiş halde 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin yapılması için jandarma karakoluna götürüldü.