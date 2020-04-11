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ANTALYA-Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüANTALYA'da Bedri Söyüt (39), tartıştığı arkadaşı Uğur Aydos'u (34) tabancayla vurarak öldürdü.

11.04.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:30
Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü
ANTALYA'da Bedri Söyüt (39), tartıştığı arkadaşı Uğur Aydos'u (34) tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak'ta meydana geldi. Bedri Söyüt evinde, arkadaşı Uğur Aydos ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Söyüt evindeki tabancayı alarak Uğur Aydos'a doğru ateş etti. Başından vurulan Aydos, ağır yaralandı. Binada oturanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, Bedri Söyüt'ü suç aleti silahla evinde gözaltına aldı. Yaralı Uğur Aydos ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Uğur Aydos, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bedri Söyüt'ün polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. ANTALYA-Arkadaşını tabancayla vurarak öldürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Kepez, Güncel
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