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ANTALYA Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldü

Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldüAntalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşını ziyarete giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen (40), fenalaşarak yaşamını yitirdi.

07.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:47

Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldü

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde arkadaşını ziyarete giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen (40), fenalaşarak yaşamını yitirdi. Geçen ay hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvuran İncirbelen'in yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı belirlendi. Hüseyin İncirbelen'in şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Manavgat'ın Örnek Mahallesi'nde meydan geldi. Hüseyin İncirbelen dün öğleden sonra ziyarete gittiği arkadaşı M.Ç.'nin evinde mutfakta otururken bir anda fenalaştı. M.Ç.'nin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri Hüseyin İncirbelen'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. KOAH hastası olan Hüseyin İncirbelen'in uyuşturucu kullandığı ve poliste uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirlendi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes alamadığını belirterek, Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve Covid-19 testi yapıldığını belirledi. Covid-19 testi negatif çıkan Hüseyin İncirbelen'in cenazesi yeniden test yapılmak ve incelenmek üzere Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arkadaşı M.Ç., polislere dün öğleden sonra kendisini ziyarete gelen Hüseyin İncirbelen'in bir anda fenalaştığını, nefes alamadığını ve masaya yığılıp, kaldığını anlattı.

ANTALYA Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, KOAH, Güncel

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ANTALYA Arkadaşını ziyarete gitti, fenalaşıp öldü
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