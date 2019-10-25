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Antalya arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı

Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldıAntalya'da Mustafa Ş., parkta alkol alırken çıkan kavgada yumrukladığı arkadaşı Mustafa A.'nın (45) burnunu yırttı.

25.10.2019 10:59
Arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı
Antalya'da Mustafa Ş., parkta alkol alırken çıkan kavgada yumrukladığı arkadaşı Mustafa A.'nın (45) burnunu yırttı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde bulunan Beş Şehitler Parkı içinde meydana geldi. Park içinde birlikte alkol alan Mustafa Ş. ile Mustafa A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Mustafa Ş., arkadaşının yüzüne yumruk attı. Burnu yırtılan Mustafa A., kan içinde yere yığıldı. Kavga çıktığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mustafa A. gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Mustafa Ş. ise gözaltına alındı.
Antalya arkadaşının yumruğu ile burnu yırtıldı

Muratpaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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