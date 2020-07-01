ANTALYA Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptı

Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptıANTALYA'da çocukluğunda arkadaşlarından dayak yiyince kendisini korumak için muay thai sporuna başlayan Mert Burak Çetin (17), milli takım formasıyla iki kez Avrupa üçüncüsü oldu.

01.07.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:05
Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptı
ANTALYA'da çocukluğunda arkadaşlarından dayak yiyince kendisini korumak için muay thai sporuna başlayan Mert Burak Çetin (17), milli takım formasıyla iki kez Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporcu, hedefinin dünya şampiyonasında altın madalya almak olduğunu söyledi.
Antalya'da oturan Mert Burak Çetin, çocukluğunda arkadaşlarından yediği dayak sonrası kendisini korumak için muay thai sporuna başladı. 10 yıldır muay thai yapan Mert, iki yıl önce Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda üçüncülük kazanarak milli takım forması giymeye hak kazandı. Geçen yıl Avrupa Kupası'nda üçüncülük elde eden Mert, büyükler kategorisinde düzenlenecek şampiyonalar için hazırlıklarına başladı. Pandemi sürecinde evde antrenman yaparak performansını koruyan Mert, haftanın 3 günü de antrenörü Yasin Urlu yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor. Koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalar ertelenmesine rağmen antrenmanlarına devam eden Mert, milli takım formasıyla başarı kazanmayı hedefliyor.
'HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'
Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Mert, "7 yaşında yediğim dayak sonrası kendimi korumayı öğrenmek için muay thai'ye başladım. Bu sporu çok sevdim ve şampiyonalara katıldım. Sporcu olarak kazandığım başarılardan gurur duydum. Milli takım formasıyla kazandığım başarılar benim ve ailem için gurur kaynağı oldu. Bundan sonra büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak. Milli takımda uzun yıllar başarılı olmayı ve uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum" diye konuştu. ANTALYA Arkadaşlarından yediği dayak, milli sporcu yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Avrupa, Güncel, Haber
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