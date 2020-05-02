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ANTALYA Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni

Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izniANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

02.05.2020 15:18 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:55
Aşeren hamile kadına Vali'den karpuz izni
ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hamile olan bir kadın canı karpuz çekince, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya aracılığıyla yardım istedi. Karpuz için aşeren kadının eşine Vali Münir Karaloğlu iki saatlik özel izin verdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Antalya'da, vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik il genelinde Vefa Destek grupları ve Antalya Valiliği Açık Kapı uygulamasıyla hizmetler veriliyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşlardan bu süreçte ilginç talepler de geliyor.
Antalya'da hamile olan Cansu Akdemir Tümer isimli kadın, sosyal medyada Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu etiketleyerek bir yardım talebinde bulundu. "Ya Allah aşkına sokağa çıkma yasağı yapıyorsunuz, kendim başta olmak üzere diğer hamile kadınlar ne yapsın? Aşerilen şeylere ulaşamıyoruz bu durum gerçekten çok kötü! Hormonlarım zaten tavan valla ağlıcam artık" diye yazdı.
Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla, Antalya Valiliği Açık Kapı Projesi kapsamındaki görevliler, hamile kadınla iletişime geçti. Karpuz aşerdiği öğrenilen kadının eşine iki saatlik özel izin verildi. Özel izinle Cansu Akdemir Tümer'in eşi, sokağa çıkma kısıtlaması dışında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz alarak evine geri döndü.
Talebi karşılanan Cansu Akdemir Tümer, "Sayın valim başta olmak üzere size ve tüm çalışanlarınıza yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Şöyle bir zaman diliminde asla hakkınızı ödeyemem. Allah hepinizden razı olsun" diye teşekkür etti.
Vali Münir Karaloğlu ise, "Cansu Hanım'ı cevapsız bırakamazdık. Makul ve masum talebini değerlendirdik. Sokağa Çıkma Kısıtı kapsamında, eşine 2 saatlik izin vererek talebinin yerine getirilmesine imkan sağladık. Tüm kadınlarımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi.
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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
ANTALYA Aşeren hamile kadına Vali’den karpuz izni

Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel, Haber

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