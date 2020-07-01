ANTALYA Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor

Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyorANTALYA'da askere gidecek yakınları ve arkadaşlarını uğurlamak isteyenler, otogar içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu.

01.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:47
Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor
ANTALYA'da askere gidecek yakınları ve arkadaşlarını uğurlamak isteyenler, otogar içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu. Bazı kişiler asker adaylarını havaya atarak eğlendi.
Celp döneminin gelmesiyle birlikte askere gidecek arkadaşları ve yakınlarını uğurlamak isteyenler, Antalya'nın farklı noktalarında eğlenceler düzenledi. Eğlencelerde fiziki mesafe hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehirde tur atan kişiler trafiği de tehlikeye attı. Kent merkezinde polis ekipleri, eğlence düzenleyen ve konvoy yapan kişilere göz açtırmadı. Eğlence yapan kişiler uyarılarak dağıtılırken, araç konvoyları ise durduruldu. Trafiği tehlikeye düşüren araçlara ise cezai işlem uygulandı.
Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise insan ve araç sayısında yoğunluk yaşandı. Asker adaylarının yakınları otogar içerisinde slogan atarak otobüs kalkış saatini bekledi. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı otogar kapısında bazı kişiler, asker adayını havaya fırlattı. Otobüs peronlarının olduğu bölgeye yalnızca bileti olanlar alınırken, yoğunluğun artmasıyla otogar araç girişine kapatıldı. Bunun üzerine konvoy halinde asker uğurlamaya gelenler, yol kenarlarına park ettikleri araçları önünde müziğin sesini sonuna kadar açarak eğlencelerine devam etti.
Yol kenarına park edilen araçlar nedeniyle trafik sıkıştı. Sıkışan trafik nedeniyle otobüsünü kaçırmak üzere olan kişiler araçlarından inip yürüyerek otogara girebildi. Son ses müzik çalınan park halindeki bir aracın yanında asker adayına şınav çektirildi. ANTALYA Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, celp tarihi, Antalya, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››ANTALYA Asker eğlenceleri koronavirüs dinlemiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:50: 10 dönüm alana dikildi, görsel şölen sunuyor - Haber 10:50: Vali Becel, tarihi camide yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi - Haber 10:49: Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu - Haber 10:49: Fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu, görenler hayretler içinde kaldı - Haber 10:47: Germencik'te 6 bin 602 vatandaşa maske ve kolonya dağıtıldı - Haber 10:42: Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi - Magazin 10:07: Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler - Haber 09:55: İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor - Haberler 09:45: Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi - Haber 21:57: YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı - Haber