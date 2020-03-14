ANTALYA Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması
Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışmasıANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
14.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:56
Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması
ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA
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