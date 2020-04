ANTALYA Asteroidin geçişi, Antalya'dan da gözlendi

Kaynak: DHA

Asteroidin geçişi, Antalya 'dan da gözlendiABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), bugün Dünya'yı teğet geçeceğini duyurduğu 2.4 kilometre çapındaki 1998 ORR adlı asteroid, Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskoplarla gözlendi.TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, NASA'nın hesaplama sayfasından bakıldığında, 52768 katalog numaralı, 1998 ORR adlı asteroidin, Türkiye saatiyle 13.00'te Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirdiğini söyledi. Bilimsel terimle Amor türü bir asteroid olduğunu belirten Prof. Dr. Sacit Özdemir, "Yörüngesi yerle kesişen asteroidler grubunda, fakat aşırı yüksek tehlike gösteren, dünyayla çarpışma olasılığı olan bir asteroid değil. 'Dünyaya teğet geçti' ifadesi de yanlış, buna benzer veya bundan çok daha yakın pek çok göktaşı geçiyor" dedi. DÜNYA ÇEVRESİNDE 24 BİNE YAKIN ASTEROİD VARBundan 50-100 yıl önce de böyle yakın geçiş yapan binlerce asteroid olduğunu belirten Prof. Dr. Özdemir, "Fakat kimsenin haber i yoktu. Çünkü o zaman cihazlar bu kadar gelişmemişti ve gökbilimciler bu kadar detaylı takip yapamıyordu. Şimdi gözlemsel teknik ve altyapı geliştiği için haliyle sayılarında büyük artış ortaya çıktı. Bugün itibarıyla, örneğin Dünya'nın yörüngesine geçiş yapabilecek asteroidlerin sayısı 23-24 bini bulmuş durumda. Fakat bunların Dünya'yla kesişme olasılığı, Dünya'yla çarpışacağı anlamına gelmiyor kesinlikle" diye konuştu.BÜYÜK ÖLÇEKLİ ASTEROİD KALMADIBir asteroidin Dünya'ya çarpması durumunda vereceği zararla ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Özdemir, "Boyutları gerçekten küçüktür, kilometre mertebesinde, Güneş Sistemi'nde artık çok büyük ölçekli asteroid kalmadı. İkincisi hızının ne kadar olduğu ve çarpacağı yer. Dünya üzerinde yerleşim olan bir bölgeye çarpması durumunda çok daha büyük felaketler olabilir. Ama okyanusa çarpması durumunda büyük felaketler oluşturmazlar. O nedenle felaket senaryoları çizmek de yanlış" dedi. TESPİT EDİLEMEYEN ON KAT DAHA FAZLASI VARDünya yörüngesine yakın geçiş yapabilecek, yörüngeleri tespit edilmiş 24 bine yakın asteroid dışında tespit edilemeyen onlarca kat fazlası olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özdemir, "Dünya'ya çarpması halinde atmosfere giriş açısı da önemli. Çünkü yüksek açıyla girerse atmosferde daha fazla sürtünmeye maruz kalacağından dolayı parçalanıp, yanabilir. Dik girerse o zaman tehlike daha fazla. Çarptığı bölgede bıraktığı enerji daha yüksek olacaktır. Elbette ki bu risklerle her zaman yaşamak zorundayız. Dünya'ya çarpma riski her zaman var" dedi. HESAPLAMALAR DEĞİŞEBİLİRBunlar küçük cisimler olduğundan başka gezegenlerin bozucu çekim etkilerinden dolayı yörüngelerinin her an değişmeye müsait olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özdemir, "Yani 30 yıl ilerisi için hesaplanan çarpışma senaryosu son anda değişebilir. Çarpışma olmayabilir veya yakın zamanda beklenen bir çarpışma, asteroidin yörüngesi bozulabilir ve çarpışma gerçekleşmez" dedi.'YAPABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK'Korkmamak gerektiğini de söyleyen Prof. Dr. Özdemir, "Bir asteroidin yüzde 100 Dünya'ya çarpacağını bilimsel olarak kanıtlasak bile yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sadece çarpacağı bölgeyi ve zamanını kabaca tespit edip, o bölgedeki insanlar belki tahliye edilebilir. Ne uzay tabanlı ne yer tabanlı herhangi bir tedbirle bir asteroidin dünyaya çarpması durumunda alınabilecek hiçbir tedbir yok ne yazık ki. İnsanlık büyük tedbir alabilecek yetenekte değil. Kamuoyu bunu bir problem haline getirmemeli, endişe duymamalı. Bunlar doğal olaylar. Bir tür doğal afet gibi düşünebiliriz" diye konuştu.