Antalya atık toplama merkezinde yangın

Atık toplama merkezinde yangın Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde sera atık toplama merkezinde yangın çıktı.
Kumluca'ya bağlı Beykonak
Mahallesi Akmaz mevkiindeki Kumluca Belediyesi sera atık toplama merkezinde saat 02.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yakındaki spor
tesisi sahibinin itfaiyeyi araması sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.
Yangın çevreye sıçramaması için kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise çevredeki vatandaşları rahatsız etti.