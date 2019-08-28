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Antalya atık toplama merkezinde yangın

Atık toplama merkezinde yangınAntalya'nın Kumluca ilçesinde sera atık toplama merkezinde yangın çıktı.

28.08.2019 11:52
Antalya atık toplama merkezinde yangın
Atık toplama merkezinde yangın
Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atık toplama merkezinde yangın çıktı.
Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Akmaz mevkiindeki Kumluca Belediyesi sera atık toplama merkezinde saat 02.00 sıralarında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yakındaki spor tesisi sahibinin itfaiyeyi araması sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.
Yangın çevreye sıçramaması için kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise çevredeki vatandaşları rahatsız etti.
Antalya atık toplama merkezinde yangın

Beykonak, Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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