Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ANTALYA Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı

Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastıANTALYA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bir altgeçidi su bastı.

03.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:14
Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı
ANTALYA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle bir altgeçidi su bastı. Altgeçidin su giderlerini tıkayan çöpler görevliler tarafından temizlenince biriken su tahliye edildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde kent merkezinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde 1 saat sağanak şeklinde yağdı. Sağanak yağış nedeniyle kentte yollarda su birikintileri oluştu. Muratpaşa ilçesi Vatan Bulvarı üzerinde bulunan Çallı Altgeçidi'ni, yağmur nedeniyle su bastı. Altgeçitte atılan çöpler nedeniyle su giderleri tıkanınca biriken su nedeniyle plakası öğrenilemeyen bir araç suda kaldı.
Polis ekipleri su baskını nedeniyle altgeçit girişini araç geçişine kapattı. Su basan altgeçidin giderlerinde biriken çöpleri ASAT ekipleri temizledi. Temizlik için girdikleri su birikintisinde vücutlarının bir bölümü suda kalan çalışanlar, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda çöpleri topladı. Bu giderlerin açılmasının ardından biriken su tahliye edildi.
Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü verilerine göre yağışların önümüzdeki hafta da Antalya kent merkezinde ve içlerinde etkili olması bekleniyor. ANTALYA Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı Haberler
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Ömer Döngeloğlu’nun eşi Zeynep Döngeloğlu’nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Gaziantep’te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı Haberler
Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haberler
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi Haberler
Güney Koreli üst düzey yetkili: Kim Jong-un ameliyat veya herhangi bir tıbbi müdahele geçirmedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım
Haberler››Güncel››ANTALYA Atılan çöpler giderleri tıkadı, altgeçidi su bastı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:30: "Hayat Eve Sığar" uygulamasıyla maske kodu alınabilecek - Haber 23:24: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Haber 23:18: Sırbistan Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilan edilen OHAL'i kaldırmayı planlıyor - Haber 23:16: Kırıkkale'de din görevlisi kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor - Haber 23:11: Ürdün'de 6 Mayıs'ta tüm işletmeler açılıyor - Haber 22:31: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşları uyardı: Üç günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım - Haber 22:24: Tanzanya'dan dönen Türk vatandaşı, karantinada kaldığı yurtta pideyle iftar verdi - Haber 20:59: Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı - Haberler 19:52: Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı - Haber 16:44: Gaziantep'te 2 milyon lira ödenerek 200 bakkaldaki veresiye defterleri alındı - Haber