ANTALYA Atlı polis, çocukların sevgilisi

Atlı polis, çocukların sevgilisiKORONAVİRÜS salgını döneminde Konyaaltı Sahili'nde başladıkları devriye turlarına devam eden atlı polis, vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oluyor.

09.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:31
Atlı polis, çocukların sevgilisi
KORONAVİRÜS salgını döneminde Konyaaltı Sahili'nde başladıkları devriye turlarına devam eden atlı polis, vatandaşların ve çocukların ilgi odağı oluyor. Her gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sahil boyunca devriye görevine çıkan atlı polisler, isteyenlerle bol bol fotoğraf çektiriyor.
Yaz ayları süresince plajlarda, sosyal ve kültürel etkinliklerde polisin aldığı güvenlik önlemlerine katkıda bulunan atlı polis ekipleri, Antalyalıların dikkatini çekiyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Birliği, sahil devriye görevinde yerli- yabancı tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Özel eğitimli polis atları, eğitimli polis binicileri ile birlikte görev yapıyor. Devlet demirbaşları içerisinde yer alan polis atları, özel eğitimlerden geçerek göreve çıkabiliyor. Eğitimlerde başarısız olan atlar ise birlik içinde binici eğitimlerinde kullanılıyor.
Kimi zaman siyah, kimi zaman beyaz ve kırmızı üniforma giyen atlı polislere, çocukların sevgisi ise görülmeye değer. Anne ve babasıyla birlikte yürüyüşe çıkan küçük bir kız çocuğunun atlara sarılma anı ise fotoğraf karelerine yansıdı. Çocuğun sarılmasına boynunu büküp yaklaşarak cevap veren polis atı ise dakikalarca kıpırdamadan bekledi. ANTALYA Atlı polis, çocukların sevgilisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Konyaaltı Sahili, Güncel, Haber

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