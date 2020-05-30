ANTALYA AVRUPA'NIN ÇEKİRDEKSİZ KARPUZU ANTALYA'DAN

Antalya'da 800 dönümlük alanda çekirdeksiz karpuz üreten Mustafa Büyükkalay, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine gönderiyor.

30.05.2020 08:30 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:38
Antalya'da 800 dönümlük alanda çekirdeksiz karpuz üreten Mustafa Büyükkalay, özel kolilerle Avrupa, Balkan ve İskandinav ülkelerine gönderiyor. Bu yıl 6 bin ton rekoltenin beklendiği karpuzların kilosu ise 6 lira.
Üretici Mustafa Büyükkalay, Aksu ilçesinde karpuz üretimi yaparken gelen talep üzerine çekirdeksiz karpuz üretimine başladı. Kısa sürede talebin çekirdeksiz karpuz üzerinde yoğunlaşması üzerine Büyükkalay, 800 dönüm arazide 'siyah inci' adıyla çekirdeksiz karpuz üretti. Antalya, Konya, Isparta başta olmak üzere Türkiye'nin farklı birçok noktasında üretim alanları oluşturan Büyükkalay, hem serada hem tarlada üretim yapıyor.
KİLOGRAMI 5 TL'DEN İHRAÇ EDİLİYOR
6 ay boyunca üretim yaptıklarını ve karpuzu iç piyasaya değil, yurt dışına gönderdiklerini belirten Büyükkalay, "Çekirdeksiz karpuzun tadı çok farklı. Daha kırmızı ve lezzetli. Zaten bunu alan tüketici diğer karpuzu yemez. Fiyatlar bu yıl fena değil. 5 TL'den alıcı buluyor" dedi.
Özellikle Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderim yaptıklarını belirten Büyükkalay, TIR'larla ürünlerin direkt bu ülkelere sorunsuz gönderildiğini söyledi. Avrupa ülkelerinde özellikle İspanya'da üretimin koronavirüs nedeniyle durduğunu ve bir anda gözlerin Türkiye'ye çevrildiğini aktaran Mustafa Büyükkalay, "Avrupa hattına ihracatımız çok arttı. Bu yıl karpuz fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor. Balkan ülkeleri, İskandinav ülkelerine, Avrupa ülkelerine her yere gönderiyoruz. Bu yılki rekoltemiz 6 bin ton civarında olacaktır" dedi.
Karpuzun tadına bakıp kıyaslama yapanlar ise çekirdekli karpuza göre çekirdeksiz karpuzun daha tatlı, kırmızı ve yoğun aromalı olduğunu söyledi. ANTALYA AVRUPA’NIN ÇEKİRDEKSİZ KARPUZU ANTALYA’DAN

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Türkiye, Avrupa, Aksu, Güncel, Haber

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