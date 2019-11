Antalya avrupa'nın noel çelengi batı akdeniz'den

Avrupa'nın Noel çelengi Batı Akdeniz'den

Hristiyanların bayramı Noel için Antalya'da ve Burdur'un Bucak ilçesinde üretilen çelenkler, Hollanda, İngiltere, Almanya ve Danimarka başta olmak üzere hemen hemen tüm Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Hristiyanların 25 Aralık'ta kutladığı 'Christmas' (Hazreti İsa'nın doğum günü) bayramında kapılarına astıkları çelenkler, Antalya'da ve Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi'ndeki kadınların istihdamına önemli katkı sağlıyor. Ağustos ayı ortasında başlayan çelenk üretim sezonu Aralık ayının ortasına kadar sürecek. Bucak ilçesinde 2000'li yıllardan bu yana üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, çam artığı, çam kozalağı, andız ve selvi dalı, sandal ve mersin meyvesi, kızılcık, dağ çileği, kurutulmuş biber, patlıcan ve hurma gibi tamamen doğal orman artığı ürünlerden yapılıyor.

300 KADIN ÇALIŞIYOR

Atölye ve ev ortamında yöre halkından her biri, günde 25- 30 çelenk yapabiliyor. 300 civarı köylü kadın bu işte çalışıp günlük 100-150 lira kazanç elde ediyor. Üretilen kapı süslerinin birim fiyatı ortalama 2.5 Euro. Ekim ayı başı itibarıyla da ihracat başladı. Süslemeler özel soğutma sistemli (frigo) konteynerler içinde TIR veya uçakla gönderiliyor.

300 BİN ÇELENK İHRAÇ EDİLECEK

Sezon sonuna kadar yaklaşık 650 bin kapı süsü yapılarak soğuk hava zinciri ile Hollanda, İngiltere, Almanya, İspanya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Bölgedeki firmalar bu yıl ilk kez ABD'den de talep aldı. Maldivler ve Şeysel adalarına da numuneler gönderen firmalar, Japonya'ya da ilk ihracatı bu yıl gerçekleştirdi.

İLK TIR'LAR GİTTİ

Kocaaliler Belediye Başkanı Selahaddin Gökçe, beldede 2000 yılından bu yana çelenk işi yapıldığını söyledi. Belde halkının ağustos ayının ortasından aralığın ortasına kadar çelenk üretiminde çalıştığını kaydeden Başkan Gökçe, İhracatçı firmaların önder olmaları ve bu işi devam ettirmeleri beldemize ciddi istihdam sağlıyor dedi.

Kocaaliler Beldesi'nde yaklaşık 20 yıldır çelenk üretip Avrupa ülkelerine ihraç eden Aziz Düz ise Avrupa'da kapı süsü olarak başlayan çelengin her geçen yıl kullanım alanı genişledi. Başta Almanya ve Hollanda'ya ihraç ettiğimiz çelenkler, Noel'in yanı sıra kapı süsü, masa süs olarak kullanılıyor. Yine cenazelerde kullanılıyor. Kısacası Avrupalılar sevincini ve üzüntüsünü paylaştığı her yerde çelenk kullanıyor diye konuştu.

Firma olarak günlük 2 bin 700 bin çelenk ürettiklerini vurgulayan Aziz Düz, yıllık 250- 300 bin adet çelenk ihraç ettiklerini söyledi.

ANTALYA'DA 30 YIL ÖNCE ALMAN KADIN TARAFINDAN ÜRETİLDİ

Antalya'da ise Noel çelenklerinin üretimi ve ihracatı ise 30 yıl önce kentte yerleşik yaşayan Alman bir kadın tarafından yapıldı. Noel gününde kapı, mezarlık ve yemek masası gibi alanları süsleyen çelenkler bugün Antalyalı ev kadınlarının elinden çıkıyor. Batı Akdeniz'in ormanlarındaki ağaç dalları, kozalaklar, yabani meyveler gibi atıkları toplayan işçiler ev kadınlarının elemeği döktüğü atölyelere kamyonlarla gönderiyor. Burada ev kadınları kasnağını oluşturduğu çelenklere renk renk yabani meyveleri ve yeşil dalları tek tek sarıp orta kısımlarını da çam kozalaklarıyla süslüyor.

20 ÜLKEYE İHRAÇ EDİYOR

Ziraat mühendisi Şerife Altındal da el emeği Noel çelenkleri kurduğu şirket vasıtasıyla 19 yıldır yurt dışına pazarlıyor. Dünyada çiçek sektörünün merkezi olarak kabul edilen Hollanda başta olmak üzere İngiltere, Almanya, Danimarka, Slovenya, Japonya, Kanada, Çin'in de aralarında bulunduğu 20'nin üzerinde ülkeye çelenk ihracatı yapan Altındal'ın bu yıl noel çelengindeki hedefi ise 400 bin adet.

400 BİN ÇELENK 1 BUÇUK MİLYON DOLAR CİRO HEDEFİ

Ağustos ayından aralık ayının ilk haftasına kadar yapımı devam eden çelenkleri orman atıklarından bir araya getirdiklerini belirten Altındal, Okaliptüs, sandal meyvesi, tespih ağacı, Amerikan sarmaşığı, çam kozalağı, selvi dalı ve kozalağı yani ormanın bütün atıklarını geri dönüştürüyoruz. Aynı zaman da bunlardan döviz geliri elde ediyoruz. Sıfır atık ürünler bunlar. Yüzde 90 oranında kadın emekçilerimizle birlikteyiz. Kadınlarımızın eli bu işe daha yatkın. Ormanlarda atıkları toplayanlarla birlikte yaklaşık 400 işçimiz var diye konuştu.

Altındal, bu yıl 400 bin çelenk ihraç etmeyi hedeflediklerini belirterek 1,5 milyon dolar ciro elde edeceklerini de sözlerine ekledi.

Noel çelenklerine emek veren kadınlardan Safiye Şener, 10 yıldır çelenk yaptıklarını belirterek, Ekmek paramı çıkarıyorum. Oturduğum yerden çalışıyorum. Zor değil işim. Yurt dışına gönderiyoruz buradaki çelenkleri dedi.

Bir başka kadın çalışan Fatma Gergin ise kozalakların üzerinde çalıştıklarını ve 3 yıldır rahat bir şekilde çalıştığını söyledi.

Atölyede süs buketleri de yapılıyor. 5 yıl gibi uzun süre hiç bozulmadan canlılığını sürdüren çiçek buketlerini hazırlayan Mahbup Celepçi ise mesleği biyoloji üzerine değil de çiçekler üzerine yoğunlaştığını, bu işten keyif aldığını söyledi. Direkt yurt dışına gönderilmesi için buketleri hazırlayan Celepçi, Ülkemizdeki değişik renkteki çiçekleri bir araya getirerek dekor için kullanılacak buketler oluşturuyoruz. Bu buketlerin ömrü şoklanmış ürünler oldukları için 5 yıl dedi.

Kadınların elinde hazırlanan çelenkler, sıfır atık anlayışına uygun olarak özel tahta kutulara yerleştirilip ihraç edileceği ülkeye soğutmalı özel araçlarla gönderiliyor.

Kaynak: DHA