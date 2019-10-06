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Antalya ayağını burkan amatör balıkçı, falezlerde mahsur kaldı

Antalya'da amatör balıkçı Volkan Tercan (30), Düden Çayı'nın denize döküldüğü noktada kayalıklardan düşerek ayağını burktu.

06.10.2019 18:26
Antalya'da amatör balıkçı Volkan Tercan (30), Düden Çayı'nın denize döküldüğü noktada kayalıklardan düşerek ayağını burktu. Yürüyemeyen Tercan, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik'in ortak çalışması ile kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Lara Düden çayının denize döküldüğü falezlerde meydana geldi. Falezlerde balık tuttuktan sonra evine dönmeye hazırlanan Volkan Tercan, kayalıklardan yukarı doğru çıkarken düşüp ayağını burktu. Polise bir kişinin falezlerden düştüğü ihbarı yapılınca, olay yerine sağlık ekibi, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Verilen adrese giden ekipler, Volkan Tercan'ın, ayağını burktuğunu, bu nedenle yürüyemediğini belirledi. Sahil Güvenlik ekibi ile olay yerine ulaşan sağlık personeli, Tercan'ın ayağına müdahale ettikten sonra deniz polisine teslim etti. Deniz Polisi'nin botuna alınan Tercan, Yat Limanı'na getirilerek ambulansta tedavi edildi.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Volkan Tercan, "Falezlerde balık tutarken düştüm" dedi.
Antalya ayağını burkan amatör balıkçı, falezlerde mahsur kaldı

Antalya, Tercan, Güncel

Kaynak: DHA

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