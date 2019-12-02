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Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye cezaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.

02.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:49
Ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza
ANTALYA'nın ilçesinde açık şoför kapısının penceresinden ayağını uzatıp, yüksek sesle müzik dinleyerek otomobiliyle seyreden sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetine 65 ceza puanı işlendi.
Manavgat'ın turizm bölgesinde sürücüsünün bir ayağını açık olan şoför kapısının penceresinden dışarı uzatmış, açık bırakılmış bagajdan da yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen 06 HAP 23 plakalı otomobili görenler, jandarmaya verdi. Devriye görevinden dönen jandarma ekibi, otomobili Beşkonak yakınlarında durdurdu. Otomobili kullanan kişinin S.E. (22) olduğu belirlendi.
Beşkonak Jandarma Karakolu'na götürülen S.E. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle adli işlem yapıldı. Ayrıca sürücüye 650 lira idari para cezası uygulandı ve ehliyetinden de 65 puan düşürüldü.
Antalya ayağını şoför kapısının penceresinden uzatarak seyreden sürücüye ceza

Beşkonak, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA


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