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ANTALYA Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah

Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikahAntalya'da Ukraynalı ve Türk çift, nikahlarına davet ettikleri konuklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ayak selamıyla karşılayıp, ateşini öçlükten sonra ellerine dezenfektan sıktı.

24.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:56
Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah
Antalya 'da Ukraynalı ve Türk çift, nikahlarına davet ettikleri konuklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında ayak selamıyla karşılayıp, ateşini öçlükten sonra ellerine dezenfektan sıktı. Çifte, belediye tarafından maske, eldiven ve el dezenfektanı hediye edildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından uzmanların 'sosyal mesafeyi koruyun, kalabalık ortamlarda durmayın ve hijyene önem verin' uyarısı etkili oluyor. Günlük yaşamda insanların büyük kısmı sosyal mesafeye dikkat edip, maske ve el dezenfektanları ve kolonyalarla hijyene de önem veriyor. Koronavirüse karşı mücadeleye kısa sürede alışan insanlar olabildiğince dışarı çıkmazken, nikah kıymak ve resmi işler gibi zorunlu hallerde ise koronavirüse karşı tedbirli davranarak çözme yolunu seçiyor.
Antalya'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Oksana Bats (42) ile Murat Günarslan (41) hayatlarını birleştirmek için Konyaaltı Belediyesi'ne başvurdu. Çifti evlenmelerindee bir mahsur olmadığının tespitinin ardından belediye yetkilileri, iletişime geçerek belediyedeki nikah salonuna davet etti.
Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'na yakınlarıyla birlikte gelen Bats ve Günarslan çiftine şahitler dışında yalnızca 4 kişinin salona alınabileceği söylendi. Belediye görevlileri ise nikah öncesinde salonda detaylı temizlik yapıp, koltukları ve nikahın kıyılacağı masayı dezenfektan ile temizledi. Bats ve Günarslan çifti salon girişinde konukları ilginç bir yöntemle karşıladı. El sıkışmak yerine ayak selamıyla konuklarını karşılayan Oksana Bats, bir taraftan ateşlerini de ölçtü. Bats'ın testinden geçen konuklara Murat Günarslan ellerine dezenfektan sıkarak yine ayak selamıyla 'hoşgeldin' dedi.
Çift ve konuklar karşılamanın ardından sosyal mesafe kuralına uyararak birer metre aralıklarla koltuklara oturdu. Nikahın kıyılmasının ardından çifte Konyaaltı Belediyesi tarafından maske, eldiven el dezenfektesi hediye edildi. Bats ve Günarslan çifti hediyeye şaşırmadıklarını günün şartlarının artık bunu gerektiğini söyledi. Sosyal mesafeye de dikkat ettiklerini belirten Murat Günarslan, 'Böyle planlamamıştık ama ne yapalım artık yakınlarımızla daha sonra acısını çıkarırız" dedi.
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ANTALYA Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah

Kaynak: DHA

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ANTALYA Ayak selamlı, ateş ölçerli ve dezenfektanlı nikah
Etiketler : Antalya, Güncel

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