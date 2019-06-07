ANTALYA AYŞE HATUN ÖNAL ÇOCUK YAPMA VAKTİM GELMİŞ

ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde konser veren şarkıcı Ayşe Hatun Önal
, sahnenin önünde gördüğü çocuklar için, Bu nasıl bir güzellik. Sizi kaçırsam mı acaba Benim çocuk yapma vaktim gelmiş dedi. Kızılağaç
Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde Ramazan Bayramı
dolayısıyla düzenlenen konserde Ayşe Hatun
Önal sahneye çıktı. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Ayşe Hatun Önal, söylediği birbirinden hareketli parçalarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu.
'ADIM ÇOCUK HIRSIZINA ÇIKACAK'
Şarkı aralarında sahne önündeki tatilcilerin çocuklarıyla konuşan Ayşe Hatun Önal, çocukların çok güzel olduğunu belirtti. Ailelerin çocuklarına sahip çıkmalarını isteyen Ayşe Hatun Önal, Bu nasıl güzellik. Ben sizi kaçırsam mı acaba Adım çocuk hırsızına çıkacak. Çocuklara bu kadar ilgi gösterdiğime göre benim çocuk yapma vaktim gelmiş herhalde dedi.
Kaynak: DHA
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