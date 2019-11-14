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Antalya ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor

Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (2)YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİAntalya'da, Ayşenur Güven'in (22) intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in bugün yeniden...

14.11.2019 15:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:12
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor (2)
YEREL MAHKEME KARARINDA DİRENDİ
'da, Ayşenur Güven'in (22) intihar etmesinin ardından, 14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin Sezer'in bugün yeniden görülen davasında, yerel mahkeme kararında direndi. Selahattin Sezer yeniden 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Sezer'in tutuklanmasına karar verildi. Davayı sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda kadın derneği üyesi takip etti.
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ANTALYA,(DHA)
Antalya ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yeniden yargılanıyor

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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