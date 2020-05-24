ANTALYA Babanın evlat hasreti

Babanın evlat hasretiANTALYA'da yaşayan Ali Yamalı (37), boşanma aşamasında olan eşinin, Zonguldak'a götürdüğü kızını 2 aydır kendisiyle görüştürmediğini iddia ederek, '10 yaşındaki kızımın sesini iki aydır duymuyorum.

24.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:53
Babanın evlat hasreti
ANTALYA'da yaşayan Ali Yamalı (37), boşanma aşamasında olan eşinin, Zonguldak'a götürdüğü kızını 2 aydır kendisiyle görüştürmediğini iddia ederek, '10 yaşındaki kızımın sesini iki aydır duymuyorum. Ne olur yardım edin" dedi.
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Ali Yamalı, 2007 yılında evlendi. 3 yıl sonra da kızı İrem Nur dünyaya geldi. Yamalı, şu an 10 yaşında olan kızını boşanma aşamasındaki eşinin kendisine göstermediğini öne sürdü. Eşinin kızı ile birlikte Zonguldak'taki ailesinin yanında olduğunu anlatan, Ali Yamalı, 'Evlendikten 3 yıl sonra kız çocuğum oldu. 2014 yılından bu yana da boşanma davamız sürüyor. Çocuğumun velayeti annesinde olduğu için 6 yıldır çocuğumu ayda bir kez görebiliyorum. Ona da görmek denmez. Çünkü, her ay farklı bir bahane ile çocuğumu bana göstermiyorlar. Ben de mecburen icra yolu ile kızımı görmeye çalışıyorum. Tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. İş bulursam çalışıyorum ve ayda 600 TL nafaka ödüyorum" dedi.
Çok mağdur olduğunu ve kızına hasret kaldığını kaydeden Yamalı, 'Zonguldak'taki kızımı görmek için her ay yaklaşık 1600 kilometre yol gidiyorum. Maddi, manevi zorluk çekiyorum. Çocuğumla görüşmek için ona telefon almıştım ama telefonu da eşim ve ailesi kırmış. İletişimimi kestiler. Okullar açık olduğu dönemlerde okul müdürüne rica etmiştim. 10 günde bir okuldan görüşüyordum. Pandemi döneminden dolayı okullar da kapalı. İletişimim tamamen kesildi. 2 aydır çocuğuma hasretim. Sesini duyamıyorum. Çok özledim. Büyüklerim bana yardım etsin. 6 yıldır çekişmeli süren bir davam var ve ben çok yoruldum" diye konuştu.
Kızının odasını her gün temizlediğini ve oyuncaklarına sarıldığını belirten Ali Yamalı, 'İnsanlar evlenip, ayrılabilir. Ama burada mağdur olan çocuk oluyor. Ben çocuğumu istiyorum. Kızım İrem Nur'um seni çok özledim" dedi. ANTALYA Babanın evlat hasreti

Kaynak: DHA

Etiketler: kızım dizisi, Zonguldak, İrem Nur, Güncel, Haber

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