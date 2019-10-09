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Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü

Antalya'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi.

09.10.2019 09:34
Antalya'da nakliyeci Ali Göçer (55), 700 kiloluk paketleme makinesinin altında kalıp, yaşamını yitirdi. Acı haberi alınca sinir krizi geçiren Alper Göçer, Son kez elini öpseydim babam diye gözyaşı döktü.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi 1514 Sokak'ta meydana geldi. Nakliyeci Ali Göçer, bir firmanın sattığı 700 kiloluk paketleme makinesini almak üzere iş yerine gitti. Göçer, taşıma sırasında devrilen makinenin altında kaldı. Firma çalışanlarının İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ali Göçer, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Bu sırada Ali Göçer'in telefonu çaldı. Telefonu açan polis, oğlu Alper'e Babanız kaza yaptı dedi. Olay yerine gelen Alper Göçer, babasının cansız bedenini görünce koşup sarılmak istedi. Arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Alper Göçer, Son kez elini öpseydim babam diye gözyaşı döktü.
Ali Göçer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya babasının cesedini görünce, 'son kez elini öpseydim' diye gözyaşı döktü

Ali Göçer, Antalya, Kepez, Güncel

Kaynak: DHA

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