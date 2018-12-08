Antalya Bakan Çavuşoğlu, Ödül Törenine Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Antalya
'nın Serik ilçesinde düzenlenen Maxx Royal Cup
Golf Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.
Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal
Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen golf turnuvası sona erdi. 21 ülkeden 136 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi Recep Turan
oldu. Turnuvanın bugünkü mücadelesinde sekizinci deklikte tek atışta hedefi bulan (hole in one) golfçüye verilecek bir kilo altın ödülü ise atışı gerçekleştiren olmadığı için verilemedi.
Turnuvanın ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.
Bakan Çavuşoğlu, Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin
ile birlikte birinciliği elde eden Recep Turan'a ödülünü verdi.
serik,Antalya
08 Aralık 2018 Cumartesi 22:58