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Antalya bakan çavuşoğlu- somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu

Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk...

28.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:16
Bakan Çavuşoğlu: 'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)
Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacak. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.
Antalya bakan çavuşoğlu- somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu

Somali, Güncel

Kaynak: DHA


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