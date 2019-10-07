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Antalya bakan dönmez güneydoğu'da petrol keşfimiz var

Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

07.10.2019 12:37
Bakan Dönmez: Güneydoğu'da petrol keşfimiz var (1)
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da düzenlenen '10'uncu Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı. Bakan Dönmez, "Tam lokasyon vermeyeyim ama Güneydoğu'da petrol keşfimiz var. Trakya'da da yeni bir doğal gaz keşfi var. Hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz üretimine başlayacağız. Yatayda çatlatma yapmak suretiyle teknolojinin sadece ABD'de değil Türkiye'de kullanılacağını göstermiş olacağız" dedi.
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Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) -
Antalya bakan dönmez güneydoğu'da petrol keşfimiz var

Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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