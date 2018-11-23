Antalya Bakan Soylu Bu Yıl Terör Örgütüne Sadece 95 Kişi Katıldı

Bakan Soylu Bu yıl terör örgütüne sadece 95 kişi katıldı
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu
, terörizmle mücadele çalışmaları dolayısıyla bu yıl terör örgütüne katılımmın 95 kişide kaldığını belirterek, 2015'te bu rakam 3 bin 881'di. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir dedi. Bakan Soylu, 2018 yılında teslim olan 349 teröristin 146'sının ikna yöntemiyle teslim olduğunu da açıkladı.
Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
'nın 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin Antalya
'daki kapanış töreninde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Antalya'da 3 binin üzerinde çocuğu ağırlayan 5 yıldızlı otellerin sahipleriyle bir araya geldi. Biz Anadoluyuz Projesi'nin kapanış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu
, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Akdeniz
Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.
23 İLDEN GELEN ÖĞRENCİLER 5 YILDIZLI OTELLERDE AĞIRLANDI
Biz Anadoluyuz Projesi ile Antalya'ya gelen öğrenciler Side
, Manavgat
Irmağı, Antalya Akvaryum, Kaleiçi, Konyaaltı
sahili, Antalya Müzesi ve diğer müzeler, Tünektepe Teleferik, oyun alanları, şehitlik gibi birçok alana gezi ve ziyaretlerde bulundu. Çocuklar Antalya'da 5 yıldızlı otellerde konakladı. Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 23 ilden 15 yaş altı öğrenciler, batıdaki 21 ile geziler düzenlemişti.
'SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİDİR'
Projenin kapanış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu
, bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur olduğuna dikkat çekerek, 'Yokluk ve yoksulluk üzerinden istismar etmeye çalışanlara karşı fırsat vermedik. Oralarda normal ve çağdaş bir yaşam tesis ettik. Bütün bunların etkisiyle bu yıl terör örgütüne katılım sadece 95 kişide kaldı. İşte bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesidir. Nasıl bir gelişme gösterildiği daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 2015'te bu rakam 3 bin 881'di. Şimdi 95 kişi. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir. ve bunun en önemli altyapısı bizim terörizmle mücadele hamlelerimizdir. Tüm bu sistemi kuran ve bu konuda hepimizi gönüllendiren stratejisi, kararlı adımları ortaya koyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a bu ülke ve gelecek nesillerimiz adına geçmişteki bizi düşürmek istedikleri ama Allah'a şükür düşmediğimiz tezgahların engellenmesi adına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz diye konuştu.
İkna çalışmaları yapıldığından da bahseden Bakan Soylu, 2018 yılında teslim olan 349 teröristin 146'sının ikna yöntemiyle teslim olduğunu da açıkladı.
PROJENİN NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bakanlığın Antalya'da düzenlenen 'Biz Anadoluyuz Projesi'nin kapanış töreninde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 3 binin üzerinde çocuğu ağırlayan 5 yıldızlı otellerin sahipleriyle bir araya geldi.
Bakan Soylu, projenin, bir gece yarısı Şırnak Silopi
'de bir polis aracının freninin patlaması neticesinde bir eve girmesi ve bir çocuğun ölümüne yol açan olay sonrası ortaya çıktığını anlattı. Bakan Soylu, 'Gece yarısı bir telefon gelmişti. Şırnak Silopi'de bir polis aracımız freni patlıyor ve gece yarısı bir evin içine giriyor. Orada bir çocuğun ölümüne vesile oluyor. Hanımla sabaha kadar uyumadık. Kendi çocuklarımız da olabilirdi. Bu ülkede yarını büyük heyecanla bekleyen çocuklar var. Anne
, babayı, aileyi dedeyi, arkadaşlarını düşündük. Ertesi gün kalktık Silopi'ye hem geçmiş olsun hem de taziye ziyaretine gittik. Etrafımıza toplanan çocukları gördük. Aslında kızabilirlerdi, kızsalar da haklılardı. Çünkü bir arkadaşları aralarından ayrılmıştı. Çocukken aynı kazayı ben de yaşamıştım. Top oynarken bir arkadaşımızı fırıncı arabası ezmiş ve yanımızdan almıştı. Ama çocuklar geldiler ve etrafımızı sardılar. Eve geçtik taziye ziyaretlerimizi yaptık. Oradan çıktıktan sonra, böyle bir program yapmayı, bu çocukları kazanmanın ve aslında onları gelecekleriyle buluşturmanın diğer meselelerimiz yanında bizim en temel görevimiz olduğunu, orada bir kere daha etrafımızı saran ve geçmişte ellerine taş tutuşturulan ama bugün onları yaşamayan çocuklarımız için başlattık diye konuştu. Projeye destek veren herkese teşekkür eden Bakan Soylu, Güneydoğu ve Doğu illerinden 50 bin öğrenci hedeflediklerini, 51 bin 500 rakamına ulaşıldığını dile getirdi.
İçişleri Bakanlığı olarak terörle mücadeleyi sürdürürken terörizmle de eşzamanlı mücadelenin devam ettiğini anlatan Bakan Soylu, terörizmin biraz daha sosyo-kültürel bir mücadele olduğunu belirterek, Geleceğe dönük bir alandır. Zaman, emek, sabır isteyen ama terörü ilelebet bitirmeye yönelik bir alandır. Bazı arkadaşlar çok aceleci davranıyor, hemen herşey bitsin istiyor. 27 Kasım 1978'de PKK
kuruldu, tam 40 yıl, örgü örmüş, ekonomik krizlerin, siyasal krizlerin, dışarıdan bize kurduğu oyunlar üzerinden, bizim zenginliğimiz olan farklılıkları istismara döndürmek üzerine örgü örmüşler. Öyle çok çabuk zamanda terörle mücadelede bir noktaya gelebilirsiniz. Ama terörizmle mücadelede o kadar örgü örmezseniz öyle kolay değil. Biz dünyanın en kıymetli arazisinin üzerinde oturuyoruz, herkesin gözü var bu arazide. Herkes bir İstanbul
olsun istiyor, ama bizde var. Eğer kendilerinde yoksa bizdekini heder etmeye çalışıyorlar dedi.
'DOĞU VE GÜNEYDOĞUDA HUZUR VAR'
Bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur olduğunu belirten Bakan Soylu, bölgede bir taraftan gençlik, spor, kadın merkezleri yapıldığını anlatırken, Biz Anadoluyuz Projesi'yle Antalya'ya gelen çocukların neredeyse o evlerdeki çocuklara, onların arkadaşlarına, Antalya'yı gezdikleri, gördükleri ve kendilerine olan muhabbetti anlattıklarında, onları başka bir çerçeveye taşımaya çalışanlara karşı en büyük kalkanın oluşturulduğunu dile getirdi. Yerel yönetimlerin çok hayati yapılar olduğunu, bölgede daha önce yerel yönetimler aracılığıyla terör örgütüne beşeri, lojistik ve belediye kaynaklarından sağlanan yardımları anlatan Bakan Soylu, Millet niçin bu görevleri veriyor. Eğer buna karşı tedbir alamayacaksak, tedbir ortaya koyamayacaksak, niçin bu görevleri yapıyoruz Millet bize niye oy verdi. Kanunlar niye bu yetkileri vardı, niye anayasal düzenlemeler bu kararların oluşmasını sağladı ve bütün bunları yarın devam ettirmeye çalışırlarsa gözlerimiz kapalı olarak bakmak durumunda mıyız diye konuştu.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSU
Uyuşturucuyla mücadele konusunda bir dönem çok tartışılan sözlerini hatırlatan Bakan Soylu, Çok kızan oldu, birtakım entelektüel simalar 'Bir içişleri bakanı böyle konuşur mu' diye yerden yere vurdular. Ne demiştim, polis ve jandarmamıza eğer bir okulun önünde uyuşturucu satıcısını görürseniz ayaklarını kırın demiştim. Peki niye demiştim Nedir derdim, gördüğüm rakam şuydu. 2015 yılında uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 521, 2014 yılında 288, 2016 yılında 920, 2017 yılında 941. Ben de feryadımı ortaya koydum ve şu anda eylül ayı itibariyle rakam 228. Eğer biz 940'lardan 500-600'lere indirebilirsek bir şeyi kırmış oluruz. Ama bu yeter mi hayır, bizim rehabilitasyon köyleri, merkezlerine ihtiyacımız var dedi.
Bakan Soylu, program sonunda 3 binin üzerinde çocuğu ağırlayan 5 yıldızlı otellerin sahiplerine plaket verdi.
Antalya