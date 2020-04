ANTALYA Balık adamlardan 'Covid-19' mesajı

Kaynak: DHA

Balık adamlardan 'Covid-19' mesajıANTALYA'da, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bir ay önce ziyarete kapatılan Antalya Akvaryum'daki canlıların beslenmesinden sorumlu balık adamlar, ellerinde tuttukları 'No Covid-19 Evinde Kal' dövizleriyle, önlemlere karşı duyarlı olma mesajı verdi.Antalya'da, 8 yıl önce açılışı gerçekleştirilen, her yıl binlerce yerli yabancı tatilcinin ziyaret ederek sualtı dünyasını yakından görme imkanı yakaladığı Antalya Akvaryum'da, 5 bin farklı türde sualtı canlısı yaşıyor. 5 milyon litre tank kapasitesine sahip akvaryumdaki canlılar, 24 saat gözlem altında tutuluyor. Canlıların beslenmesinden sorumlu balık adamlar da günün belirli saatlerinde ana tanka dalış yaparak, balıklarla ilgileniyor.Antalya Akvaryum'da çalışan balık adamlar, 'Covid-19' mesajı verdi. Toplumsal duyarlılık oluşturmak için Türkçe ve İngilizce 'No Covid-19 Stay Home', 'No Covid-19 Evde Kal' yazılı dövizleri sualtında gezdiren balık adamlar, akvaryum içindeki canlılar da yakın markaja aldı. Vatozlar başta olmak üzere farklı tür sualtı canlıları, balık adamların çevresinde tur attı.Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, bu tür organizasyonlarla farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. İsmail Arık, "Dünyada Covid-19 salgını var. Devletimiz bu kapsamda çeşitli tedbirler aldı. Biz de Antalya Valiliği, İl Hıfzıssıhha Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler kapsamında faaliyetlerimize ara verdik. Bir farkındalık yaratmak amacıyla, vatandaşlarımızın dikkatini çekmek için bir faaliyet organize edelim istedik. Bir an önce bu musibetten kurtulmak için 'Evde Kal Türkiye' diyoruz" dedi.